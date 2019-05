Una vicenda raccapricciante e quantomai grave quella che si è verificata in Germania che riguarda, ancora una volta purtroppo, il fenomeno delle violenze sessuali nei confronti di alcune bambine minorenni. In particolare, l'episodio in questione è avvenuto nella città di Malchow, nel nord est della nazione, dove un uomo di trentaquattro anni ha chiesto alla sua compagna di poter abusare delle sue due figlie, rispettivamente di uno e di quattro anni.

«Se mi fai stuprare le bimbe ti sposo», mamma concede le figlie di 1 e 4 anni al suo compagno - Tgcom24

Tutto questo in cambio del sì al loro matrimonio. La donna, quindi, secondo quanto si apprende dal quotidiano britannico Daily Mirror, avrebbe acconsentito alle violenze pur di essere portata all'altare. 'Se mi fai abusare delle tue due figlie, io ti sposo', questa sarebbe stata l'assurda richiesta dell'uomo, che aveva già precedenti penali e che adesso è stato arrestato. La donna, invece, adesso rischia di essere condannata per complicità.

Orrore in Germania: chiede di violentare le sue figlie in cambio del matrimonio, lei acconsente

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, purtroppo gli abusi sessuali si sarebbero effettivamente verificati.

Pubblicità

Sotto il benestare della donna, desiderosa di poterlo sposare a tutti i costi, quindi, l'uomo avrebbe soddisfatto i propri desideri malati stuprando le due bambine di uno e quattro anni per diversi mesi. Come già detto, l'uomo aveva dei precedenti penali. Pare che il trentaquattrenne e la madre della vittima si fossero conosciuti tramite una chat di incontri amorosi, che abbiano cominciato una frequentazione fino ad arrivare a formare una coppia.

Probabilmente, però, l'intento dell'uomo era un altro, mentre quello della donna, talmente accecata dall'amore, era quello di sposare il suo nuovo compagno. Un'ossessione talmente grande da portarla a permettere questi terribili abusi sulle sue bambine.

Sedici mesi di carcere per l'uomo, la donna potrebbe essere accusata di complicità

Adesso il trentaquattrenne è stato nuovamente arrestato subendo una condanna a sedici mesi di reclusione, mentre la donna per il momento non è stata condannata ma potrebbe rischiare l’imputazione per aver fatto da complice al compagno.

Pubblicità

Addirittura la donna pare avesse preparato in più di una occasione le sue figlie ad accogliere l'uomo nel migliore dei modi possibile, senza pensare alla sofferenza provocata alle sue due bambine. Sui social network, a seguito della diffusione della notizia, in molti si sono indignati per la sentenza che è stata ritenuta troppo generosa e hanno dimostrato tutta la loro rabbia per la vicenda. In tanti, infatti, chiedono che venga fatta giustizia e che anche la mamma delle piccole paghi adeguatamente per quanto commesso.