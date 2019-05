Una maxi-rissa è scoppiata ieri pomeriggio presso la fermata dei bus del Lido a Ostia, in provincia di Roma, dove un uomo di 38 anni, già conosciuto alle Forze dell'Ordine e padre di una ragazza di 15 anni, insieme al fidanzato della stessa ha intrapreso una spedizione punitiva nei confronti di almeno cinque persone, tutte di nazionalità straniera, che avevano 19 e 21 anni.

Secondo quanto riportato anche dalla stampa locale, tale comitiva di ragazzi avrebbe fatto degli apprezzamenti piuttosto spinti verso la ragazzina, cosa che ha portato il padre ad intervenire. Il soggetto ha però agito in maniera sconsiderata, scagliandosi violentemente con un oggetto contundente contro i presunti molestatori (un cacciavite o forse un coltello). Ad accompagnare i due nella spedizione un loro amico originario dell'Ecuador 46enne.

Un 19enne egiziano ferito gravemente

Nella violenta colluttazione ad avere la peggio è stato un cittadino di nazionalità egiziana di 19 anni il quale è stato ferito in maniera piuttosto grave all'addome.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Roma Today, il ragazzo sarebbe in fin di vita e nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale Grassi. Un suo amico di 21 anni, egiziano anche lui, è rimasto invece ferito ad una spalla. Gli inquirenti in queste ore hanno provato a ricostruire tutto il quadro in cui è maturata l'aggressione, e pare che i soggetti in questione abbiano già in passato importunato la giovane, che alla fine non ci ha visto più e ha detto tutto al padre, che non ha perso tempo per mettere in atto il suo piano di vendetta.

Quando ieri, insieme al fidanzato e all'amico, ha visto i soggetti nei pressi della fermata del bus gli hanno cominciato a lanciare addosso di tutto, dalle pietre, fino ai calci e ai pugni. Una violenza comunque ingiustificata.

Sette persone arrestate

Per il padre della giovane, benché sia intervenuto in difesa della figlia, non è finita bene e i militari dell'Arma lo hanno tratto in arresto. In manette sono comunque finiti anche gli altri cinque presunti molestatori, che sono stati individuati: dovranno rispondere di rissa e tentato omicidio.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera anche il 19enne che è stato ferito gravemente è stato raggiunto da fermo, e dovrà rispondere soltanto del reato di rissa aggravata. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto ieri a Ostia, e a breve i sanitari dovrebbero emettere un altro bollettino medico per informare delle condizioni del ragazzo ferito. I sanitari stanno facendo di tutto per salvargli la vita.