Un terribile incidente stradale in provincia di Verona ha causato la morte di un giovane. Si tratta di Giovanni Ronda, ventiduenne originario di Napoli che ha perso la vita a Salionze, frazione di Valeggio Sul Mincio. Il ragazzo si è schiantato con la sua vettura contro un guard rail, e in seguito all'impatto l'automobile è stata letteralmente tranciata dal dispositivo, non lasciando scampo al ragazzo.

Stando a quanto riportato da "Brescia Today", il dramma si è consumato nella mattinata del 9 maggio lungo la strada regionale 249 che collega Valeggio sul Mincio a Peschiera del Garda.

Verona: 22enne napoletano muore in un incidente stradale - Internapoli

Il giovane sarebbe morto sul colpo, infatti sarebbero stati vani i tentativi dei medici del pronto soccorso - intervenuti prontamente sul posto - di rianimarlo.

Tragedia in provincia di Verona: morto a soli 22 anni dopo un incidente stradale

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il ragazzo si trovava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato mentre percorreva le curve del tratto stradale in provincia di Verona.

Pubblicità

Inevitabilmente ha perso il controllo dell'automobile, andando a schiantarsi contro il guard rail che costeggia la carreggiata, rimanendo intrappolato tra le lamiere.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il 118 con l'elisoccorso, ma anche i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere. Tuttavia, quando i pompieri sono riusciti a liberarlo, ormai per Gennaro non c'era più nulla da fare, essendo già deceduto.

In un secondo momento si è proceduto con la rimozione della vettura e con tutti gli interventi del caso per rimettere in sicurezza il guard rail e la carreggiata.

La morte del giovane napoletano ha gettato nella disperazione la sua famiglia, anche perché legata ad una macabra coincidenza: uno zio della vittima (che aveva il suo stesso nome) qualche tempo fa è morto anch'egli dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

Gennaro lascia nel dolore la compagna, i genitori e la sorella

Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per far luce sulle cause che hanno portato il 22enne a perdere il controllo della sua auto, andando fatalmente a schiantarsi contro la parte terminale del guard rail.

Pubblicità

Gennaro lascia la compagna, i genitori e la sorella, oltre che una figlia piccola. I funerali verranno celebrati lunedì 13 maggio alle ore 15:30 presso la parrocchia di Vanoni-Remelli.

Tanti i messaggi di cordoglio inviati da amici e parenti, molti dei quali faticano a credere che Gennaro possa essersene andato a soli 22 anni, mentre una cugina su Facebook ha parlato di una vera e propria "maledizione" che ha colpito la sua famiglia.