Una notizia destinata a far clamore nel mondo del calcio. Secondo quanto riportano alcuni documenti della polizia brasiliana, resi noti dai corrispondenti dell’Associated Press, il calciatore Neymar sarebbe accusato di violenza carnale. La vittima sarebbe una sua connazionale che venerdì scorso avrebbe presentato una denuncia alle autorità di Santo Amaro, nel distretto di San Paolo. Ma l’episodio incriminato risalirebbe allo scorso 15 maggio e sarebbe accaduto in Francia.

La ragazza, di cui non sono state rivelate le generalità, avrebbe conosciuto l’attaccante del Paris Saint Germain sui social ed, in particolare, tramite una serie di messaggi scambiati su Instagram. Dopo qualche tempo la stella della nazionale brasiliana, con l’aiuto di un amico, avrebbe invitato la sua nuova amica in Francia pagandole il viaggio ed offrendole il pernottamento presso l’Hotel Sofitel Arc de Triomphe a Parigi.

Il racconto della presunta violenza

Gli abusi sarebbero avvenuti proprio nell’albergo.

Nello specifico una sera, verso le 20, Neymar si sarebbe presentato dalla ragazza, a quanto pare, ubriaco. Durante l’incontro con la giovane all’improvviso il numero 10 del Psg avrebbe cambiato atteggiamento diventando sempre più aggressivo e con la violenza avrebbe obbligato la ragazza a subire un rapporto completo contro la sua volontà. La donna, che due giorni dopo è tornata a casa, è rimasta intimorita dall’accaduto ed ha deciso di non sporgere denuncia a Parigi preferendo presentarsi alla polizia in Brasile.

Per ora questi sono gli unici elementi conosciuti relativamente alla vicenda. L’Associated Press ha interpellato anche il portavoce del calciatore, ma dall’entourage di Neymar fanno sapere che rilasceranno dichiarazioni solamente una volta venuti in possesso della denuncia fatta dalla vittima e degli altri documenti su questo ennesimo caso scottante che coinvolge una stella del calcio.

Il precedente di Cristiano Ronaldo

Non è infatti la prima volta che un giocatore importante finisce al centro delle cronache.

Nei mesi scorsi Cristiano Ronaldo è stato accusato di violenza da Kathryn Mayorga per un episodio accaduto il 12 giugno del 2009. Il campione della Juventus, all’epoca in procinto di trasferirsi dal Manchester United al Real Madrid, era in vacanza a Las Vegas negli Stati Uniti. In un famoso locale avrebbe incontrato la modella invitandola a proseguire la serata festeggiando nella sua suite. Arrivati in camera il campione portoghese avrebbe aggredito la ragazza, prendendola con la forza, nonostante la giovane si fosse ripetutamente rifiutata di subire un rapporto così aggressivo.

Ma Cristiano ha sempre respinto questa ricostruzione sostenendo che tutto quello che è avvenuto quella sera sarebbe stato concordato con la donna in precedenza.