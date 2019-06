Lil Xan è prepotentemente tornato al centro delle cronache del Rap web internazionale dopo la diffusione di un video in cui è possibile vederlo mentre minaccia un ragazzo, puntandogli contro una pistola, durante un litigio.

I fatti si sono verificati a Los Angeles, presso un distributore di benzina, la polizia sta indagando per avere un quadro più dettagliato dell'accaduto.

Lil Xan tira fuori un'arma

Stando alle prime ricostruzioni, ma anche e soprattutto a quanto si evince visionando la clip diventata virale nelle ultime ore, i due protagonisti del battibecco avrebbero iniziato a litigare parlando di alcune vecchie dichiarazioni di Lil Xan, relative a Tupac Shakur.

Poco più di un anno fa Lil Xan aveva infatti definito 'noiosa' la musica di Tupac, sminuendo inoltre la figura artistica del rapper. Le affermazioni del giovane artista californiano di origine messicana avevano fatto discutere online, causandogli non pochi problemi. Emblematico in tal senso quanto accaduto nel marzo del 2018, pochi giorni dopo la diffusione delle dichiarazioni in questione, quando il 22enne si ritrovò accerchiato da un gruppo di persone, mentre consumava un pasto in un fast food a Redlands, in California.

Il ragazzo in quel caso rischiò il pestaggio, che fu scongiurato solo ed unicamente dal pronto intervento delle forze dell'ordine.

Il motivo dell'astio del gruppo di persone che aveva accerchiato il cantante, anche in quel caso, era relativo alle dichiarazioni su Tupac.

Gli insulti a chi tira ancora fuori la storia di Tupac

Il litigio di ieri non rappresenta quindi un caso isolato per Lil Xan, che tuttavia non sembra aver alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Venerdì sera infatti, una volta tornato a casa dopo l'episodio alla stazione di servizio, il rapper ha diffuso un post per commentare quanto accaduto, senza farsi alcun problema ad insultare nuovamente i fan dell'iconico rapper americano, nato a New York nel 1971, ma divenuto poi simbolo del rap della costa opposta degli Stati Uniti.

Queste le parole di Lil Xan: "I media strumentalizzeranno di sicuro quello che è appena accaduto alla stazione di benzina, stavo per essere attaccato, e ho tirato fuori l'arma solo per difendermi.

Fa***** tutte le vecchie cagne che ancora parlano di quella me.... di storia di Tupac. Vivete la vostra vita e smettete di prendervela con un ragazzo".

Il mito di Tupac è più vivo che mai

Tupac Shakur è scomparso a Las Vegas nel 1996, tutt'ora tra gli artisti più amati al mondo, è percepito nell'immaginario collettivo come una vera e propria leggenda, non solo della cultura hip hop, oltre che un simbolo della comunità afroamericana. Facile capire quindi perché le parole di Lil Xan, a distanza di oltre un anno, gli stiano ancora causando problemi.