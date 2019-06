In questi ultimi giorni le ex troniste e corteggiatrici di Uomini e donne stanno facendo molto parlare di sé; dopo la rottura tra Ludovica Valli e Federico Accorsi, ci sarebbero, invece, delle buone nuove per Giulia De Lellis. Pare infatti che per la ragazza, che pochi giorni fa ha partecipato al dating show in veste di ospite durante la scelta di Andrea Zelletta, ci sia una nuova storia all'orizzonte. Il presunto nuovo amore si chiamerebbe Andrea, ma non stiamo parlando di Damante, bensì del pilota motociclistico Andrea Iannone.

Il nuovo flirt della De Lellis rivelato da Spy

L'indiscrezione sulla nuova storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è stata riportata dal settimanale Spy (che troverete in edicola a partire da domani). A quanto pare sarebbe stato il pilota a fare il primo passo chiedendole il numero di telefono e giorno dopo giorno sarebbe nato qualcosa di veramente importante e che porterebbe i due a candidarsi come la nuova coppia dell'estate.

Secondo i ben informati, nella nascita di questa nuova coppia potrebbe esserci lo zampino di Jeremias Rodriguez.

U&D: Giulia De Lellis sarebbe la nuova fiamma di Iannone.

E' abbastanza noto che il fratello della più famosa Belen sia rimasto in contatto con l'ex fidanzato di quest'ultima, in più è anche in ottimi rapporti con Giulia De Lellis, visto che i due hanno partecipato insieme, come concorrenti, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, pare che sia stato proprio Jeremias a fare da 'cupido' danno il numero della De Lellis a Iannone.

Le precedenti storie al centro del gossip

In questo modo sia la De Lellis che Iannone si sono lasciati alle spalle delle storie importanti.

Per quanto riguarda l'ex corteggiatrice, fino a qualche tempo fa si vociferava un ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante. I due sono stati avvistati parecchie volte insieme: uno degli ultimi eventi a cui hanno partecipato è stato il festival musicale Coachella, che ha visto anche la partecipazione dei maggiori infuencer d'Italia.

La De Lellis, l'anno scorso, ha fatto tanto parlare di se per la storia con Irama, vincitore dell'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi.

Il loro rapporto si è chiuso dopo la partecipazione del cantante all'ultimo Festival di Sanremo, pare per un suo presunto flirt con la modella Victoria Stella Doritou, ex fidanzata del tronista Andrea Zelletta.

Anche Andrea Iannone, in passato, è spesso rimbalzato al centro del Gossip per la sua unione con Belen Rodriguez. Quest'ultima, tornata recentemente con il suo ex marito Stefano De Martino, ha annunciato che a settembre si risposeranno probabilmente a Ibiza.

Dopo la Rodriguez tanti flirt, come con la modella Audrey, ma sarà la De Lellis il suo nuovo vero amore?