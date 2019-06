Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorse a Vasto, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ucciso nella sua stanza da letto un'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, aveva problemi psichici.

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, pare che la scena sia stata ripresa interamente dal sistema di videosorveglianza di cui è dotata la struttura. L'uomo si sarebbe recato nella stanza affianco, dove appunto si trovava l'altra paziente: a questo punto avrebbe preso il bastone del trapezio che, in genere, si trova sopra ai letti, e avrebbe colpito a morte la poveretta. Attualmente il soggetto autore di questo bruttissimo gesto si trova in custodia e sedato.

Vicenda assurda

Tutto è avvenuto nella casa di riposo San Pio, che ha sede proprio nel centro abitato di Vasto. La donna è stata colpita con molta forza dal 72enne, e per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono risultate infatti molto gravi le ferite riportate alla testa da quest'ultima. I sanitari del 118, intervenuti anch'essi sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora. Nella casa di riposo si è recato anche il magistrato di turno, il quale ha disposto che la salma venisse trasportata nel Comune capoluogo, dove nei prossimi giorni si terrà l'esame autoptico sul corpo della sfortunata signora. Ovviamente il dramma ha sconvolto anche il personale della struttura, nonché tutti gli altri pazienti ospitati alla San Pio.

Nessuno aveva notato nulla di strano

I militari hanno proceduto anche ad ascoltare le persone presenti nella casa di riposo, ma nessuno aveva mai notato astio tra i due. Sembravano due pazienti assolutamente tranquilli, nonostante l'uomo avesse i suoi problemi. Fino ad ora pare che l'uomo non avesse avuto comportamenti violenti. La notizia di quanto accaduto a Vasto ha fatto immediatamente il giro della provincia e dell'intera Penisola, giungendo presto fino al Salento.

La piccola comunità di Castrignano del Capo è stata colpita profondamente da questo dramma, che vede purtroppo coinvolto un concittadino. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo episodio. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare sia le modalità dell'azione criminosa, ma soprattutto il movente che ha portato l'uomo a compiere il folle gesto nei confronti della sua vicina di stanza.