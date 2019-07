Un uomo di 50 anni si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Barletta dopo essere stato punto da un ragno della specie "Latrodectus tredecimguttatus", appartenente alla famiglia della famigerata "vedova nera". L'uomo, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, stava lavorando in giardino presso il suo domicilio di Margherita di Savoia, noto centro della provincia di Foggia.

All'improvviso ha sentito una puntura abbastanza forte alla gamba e poco dopo è stato colpito da sintomi non piacevoli, quali sudore, convulsioni e addirittura dolori articolari. Anche l'addome è stato colpito: il malcapitato è stato quindi trasportato al nosocomio barlettano, che si trova nell'omonima provincia di Bat (Barletta, Andria, Trani), in Puglia, dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso.

I sanitari, vedendo le gravi condizioni del soggetto, hanno subito allertato il centro antiveleni di Pavia, che in men che non si dica ha spedito l'antidoto all'ospedale che ne aveva fatto richiesta: il 50enne è davvero vivo per miracolo.

Situazione che andava sempre peggiorando

Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa, quando la vittima è stata ricoverata presso l'ospedale di Barletta la sua situazione non ha accennato a stabilizzarsi, anzi è peggiorata ora dopo ora.

Proprio per quello, dopo che la situazione era divenuta critica, la direzione sanitaria ha deciso di rivolgersi alla struttura sanitaria lombarda, che, come detto, ha spedito in pochissimo tempo il medicinale in Puglia. Certo, la paura è stata davvero tanta per l'uomo, che comunque adesso non si trova assolutamente in pericolo di vita. Le sue condizioni rimangono comunque gravi, come già detto: non è escluso che nelle prossime ore i sanitari pugliesi possano emettere un altro bollettino medico che informi sulle condizioni del 50enne punto dalla "vedova nera".

Sintomi della puntura del ragno 'vedova nera'

Ogni insetto che viene in contatto con la nostra pelle provoca dei dolori ben precisi. Le autorità sanitarie, così come riportato anche dalla testata giornalistica online, Fan Page, distinguono in maniera precisa la puntura di un ragno normale e di quello della specie denominata appunto "vedova nera". Per prima cosa, tale specie, insieme al "ragno violino", è considerata tra le più pericolose.

Sono le femmine ad essere pericolose e non i maschi. La "vedova nera" si può riconoscere facilmente, infatti questi esemplari hanno una macchia rossa sul dorso e sono di colore nero appunto. Bisogna tener presente che il veleno di questi esemplari agisce rapidamente: se punti bisogna recarsi subito in ospedale e farsi somministrare l'antidoto: anche l'applicazione del ghiaccio può alleviare momentaneamente il dolore, ma non bisogna dimenticare che bisogna ricorrere per forza alle cure sanitarie.