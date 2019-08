Sono trascorsi ormai due mesi dalla scomparsa di Angelo Zanchi. L'uomo, 78 anni, ha lasciato la sua abitazione di Alzano Lombardo (comune a pochi km da Bergamo) il 6 giugno, per una passeggiata in bici. Da allora, nessuno l'ha più visto né sentito. E ora la figlia Nives, auspicando che vengano riprese le ricerche, ha lanciato un nuovo accorato appello dalla sua pagina Facebook.

'Papà, noi non smettiamo di cercarti'

Nives Zanchi non riesce a darsi pace.

Da due mesi, ormai, papà Angelo è come sparito nel nulla. La donna, angosciata, ha deciso di mantenere alta l'attenzione sul caso e, sulla sua pagina social, ieri mattina, ha voluto inviare una nuova richiesta d'aiuto. Dopo aver ricordato che il pensionato era uscito per il solito giro in bici e che sarebbe dovuto rientrare per pranzo, ha chiesto a chiunque lo incontrasse o avesse notizie di lui, di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine o di contattarla direttamente sul suo numero di cellulare.

Poi, dopo aver colto l'occasione per ringraziare - anche a nome dei suoi familiari - tutti coloro che, nelle scorse settimane, li hanno aiutati attivamente nelle ricerche (o semplicemente sostenuti), la donna ha voluto inviare un messaggio commovente al suo adorato papà: "Noi, non smettiamo di cercarti". Come i precedenti post di Nives Zanchi, anche quest'ultimo è stato rilanciato dal gruppo Facebook: "Sei di nese se .....(Alzano Lombardo)" e condiviso da più utenti.

La scomparsa

Angelo Zanchi, pensionato metodico e senza particolari problemi di salute, è uscito di casa intorno alle ore 11 di giovedì 6 giugno. Alto 1,65 e di corporatura normale, l'uomo ha capelli bianchi e occhi verdi e, quel giorno, indossava una polo a righe (azzurre, blu e bianche), pantaloni di colore blu, scarpe nere e un cappellino con visiera blu. Con se aveva uno zainetto grigio. Non vedendolo rientrare per pranzo, i familiari, allarmati hanno provato a rintracciarlo e poi hanno sporto denuncia di scomparsa: subito, si è messa in moto la macchina delle ricerche.

I vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile della Valle Seriana hanno provveduto a perlustrare la frazione di Burro e la cava dismessa di via Fornaci. Nei pressi dei boschi di Busa, in via fratelli Cerea (a poche centinaia di metri dall'abitazione del pensionato), appoggiata con cura ad un muretto, è stata rinvenuta la bici di Zanchi. Nei giorni successivi alla scomparsa, le ricerche - che hanno visto impegnati anche gli uomini del nucleo sommozzatori - sono state allargate fino in località del Belvedì e alle pozze di Busa e Burro.

Del caso di Angelo Zanchi si è occupata anche la trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto?", ma nessuna delle segnalazioni pervenute ha trovato riscontro.