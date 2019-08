Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse in Messico, precisamente nella città portuale di Coatzacoalcos, che si trova nello Stato di Veracruz. Secondo quanto riportano i media internazionali, infatti, un incendio di vaste dimensioni è scoppiato in un bar della città. Al momento non si conoscono le esatte cause del rogo, se questo sia stato di natura dolosa oppure sia stato scatenato da altri fattori.

Per questo sono già al lavoro gli inquirenti, che hanno cominciato le relative indagini. Sarebbero almeno 23 le persone che sono rimaste uccise: si tratterebbe di 15 donne e 8 uomini. Oltre alle vittime, fonti locali informano che ci sarebbero anche 13 feriti, i quali però non sarebbero in pericolo di vita nonostante le loro condizioni siano piuttosto gravi. La notizia è confermata dal Procuratore dello Stato meridionale.

Si sono udite delle esplosioni

Come detto le indagini su quanto successo sono appena cominciate. Testimoni ascoltati dalla Polizia parlano di alcune esplosioni che si sono udite all'interno del locale, poi, tutto ad un tratto, si sono sviluppate le fiamme. Certo, se così dovesse essere, si tratterebbe di un atto doloso, e potrebbe scattare la relativa caccia ai responsabili. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Leggo, la gente sarebbe rimasta intrappolata all'interno del locale, non riuscendo a fuggire, per cui molti di loro sarebbero morti praticamente tra le fiamme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Sul luogo del fatto di cronaca si sono recate immediatamente tante ambulanze, che hanno provveduto a soccorrere i feriti sul posto e poi a trasportarli nel più vicino ospedale. Le Forze dell'Ordine messicane hanno invece transennato la zona, mentre i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme. Sono impressionanti le immagini diffuse dai telegiornali locali, che mostrano il locale completamente distrutto.

Saldo preliminar de 21 personas muertas en el ataque al bar El Caballo Blanco en #Coatzacoalcos, #Veracruz. Video: @AlorNoticias pic.twitter.com/JhZSreG0K0 — Eirinet Gómez López (@ninetologa) August 28, 2019

Tragedia sul Golfo del Messico

Coatzacoalcos è una importante città che si affaccia sul Golfo del Messico. Il bar dove è avvenuto il dramma si chiama "El Caballo Blanco". La notizia si è immediatamente diffusa in tutto il Paese, destando sgomento tra la popolazione messicana.

Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio, che ha sconvolto quella che doveva essere una tranquilla serata. Non è l'unico episodio che sconvolge il mondo in questo periodo: infatti, proprio pochi giorni fa, c'è stata una strage ad un matrimonio in Afghanistan. Il fatto si è verificato a Kabul, la capitale dello Stato: in quell'occasione si è trattato di un attentato, in quanto a farsi esplodere è stato un kamikaze, che ha causato 63 morti.