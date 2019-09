Doccia gelata per Rosalba Pippa, in arte Arisa, cantante talentuosa e stimata del panorama italiano. La madre dell'artista, Assunta Santarsiero, è finita nel registro degli indagati con l'accusa di truffa in concorso. La donna, 62 anni, avrebbe finto di essere affetta da gravi malattie, tali da impedirle di svolgere le normali attività quotidiane senza assistenza continuativa. Lo sottolinea la stessa ordinanza del gip Lucio Setola.

Della vicenda ne ha parlato nelle ultime ore anche il programma Mediaset 'Mattino Cinque', il quale ha rilasciato una nota sull'inchiesta dei falsi invalidi di Potenza, inchiesta che vede tra gli indagati anche la mamma di Arisa.

'Il canto delle sirene'

Assunta Santarsiero vive a Pignola, paesino che dista pochi chilometri da Potenza, e ora dovrà fare i conti con la giustizia italiana. Il suo nome infatti compare nell'inchiesta 'Il canto delle sirene', sugli incassi indebiti di assegni di accompagnamento e pensioni di invalidità ai danni dell'Inps.

Quello che si è detto stamane durante la trasmissione 'Mattino Cinque' è stato confermato dalla giustizia italiana. La Santarsiero ha ottenuto l'indennità di accompagnamento e la condizione di invalidità 'fingendosi affetta da gravi patologie'. Due anni fa la signora era stata condotta dal marito presso il tribunale di Potenza su una sedia a rotelle in quanto impossibilitata a camminare in maniera autonoma. Non solo, durante gli esami clinici aveva dimostrato di non saper svolgere attività semplici e quotidiane senza assistenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Curiosità

Una messinscena

Secondo il gip Setola la madre di Arisa avrebbe ingannato lo stesso perito nominato dal tribunale civile. Gli investigatori reputano quella visita al tribunale con la sedia a rotelle una mera messinscena, visto che in seguito ai pedinamenti degli agenti della Squadra mobile è emerso un quadro opposto a quello ostentato dalla signora Santarsiero. Nello specifico, gli agenti hanno notato che la sessantenne non solo era in grado di camminare autonomamente, ma che si recava da sola nel terreno vicino alla sua casa per eseguire lavori.

La donna, secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Mattino', avrebbe truffato l'Inps per 24mila euro. Lei, come tante altre persone, compare nell'inchiesta concernente le compravendite di falsi certificati medici e attestati di invalidità.

Il video diffuso dalla Questura

Un video diffuso nelle ultime ore dalla Questura mostra la mamma della cantante ed ex giudice di X Factor che esegue lavori nei campi come se nulla fosse, nonostante gli 805 euro mensili percepiti a titolo di indennità di accompagnamento.

La madre della cantante, tempo fa, aveva confessato, sempre a Mattino Cinque, che stava lottando contro un tumore. Per gli inquirenti però tale patologia non sarebbe collegata alle motivazioni per cui la sessantenne avrebbe incassato l'indennità.