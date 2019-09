Le autorità del New Jersey hanno deciso di attivare un "Amber alert" per la piccola Dulce Maria Alavez, bimba di 5 anni scomparsa lunedì 16 settembre da un parco giochi della cittadina di Bridgeton (nella Contea di Cumberland),. mentre giocava con il fratellino. Sembra che un uomo, forse di etnia ispanica, approfittando di un momento di distrazione della madre, l'abbia avvicinata e trascinata in un furgone.

Non riescono a darsi pace i genitori ed i familiari della piccola Dulce. La bimba, lunedì pomeriggio,si trovava nel parco di Bridgeton (nei pressi dello zoo) con la mamma Noema Alavez, di soli 19 anni, il fratellino di 3 anni ed un cuginetto di 8 anni.

Dopo essersi fermati a prendere un gelato, hanno raggiunto lo spazio giochi, ma ad un certo punto, mentre Dulce giocava sull'altalena Noema si è allontanata di poche decine di metri per prendere una cosa in auto con il nipotino.

La giovane donna ha raccontato di essere stata via solo pochi minuti e di aver trovato, al suo ritorno, il secondogenito in lacrime, seduto sul prato. Quando ha provato a chiedere al piccolo dove fosse la sorellina, il bambino si è limitato ad indicare alcuni palazzi poco distanti dal parco. In un primo momento, Noema, ha pensato che la bambina stesse giocando a nascondino, ma in pochi minuti ha realizzato che la figlia era scomparsa.

Dopo aver chiamato alcuni parenti, la donna, ha contattato disperata la figlia ed ha avvertito la polizia.

La denuncia di scomparsa è stata presentata alle 16.50 e il capo della polizia Michael Gaimari dopo aver ascoltato più volte Noema Alavez e tutte le persone presenti nel parco ha deciso di emettere un Amber alert, ovvero un protocollo di sistema nazionale che viene attivato nei casi di rapimento di minore negli Stati Uniti (ma anche in altri paesi). Esso prevede il coinvolgimento non solo di autorità e forza dell'ordine, ma anche dei media, degli operatori di telefonia mobile e dei sistemi di segnaletica stradale elettronica.

Il capo della polizia ha quindi invitato tutti i cittadini a collaborare. Al momento della scomparsa, la bambina, indossava dei pantaloni a scacchi con dei fiori, una maglietta di colore giallo e dei sandali bianchi.

