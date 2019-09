Una terribile tragedia ha sconvolto il mondo del cinema e del teatro italiano, in quanto poco fa le agenzie hanno comunicato che l'attore Federico Palmieri, 41 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Michele di Lando, non lontano da Piazza Bologna a Roma. L'uomo, stando alle prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, si sarebbe tolto spontaneamente la vita. La vittima infatti sarebbe stata trovata impiccata con una corda ad una trave che si trova nel giardino condominiale. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito per ricostruire esattamente l'accaduto. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata una sua amica.

Federico era fondatore del Teatro dei Balbuzienti

Secondo quanto riferiscono i media nazionali, Palmieri era il fondare del cosiddetto Teatro dei Balbuzienti, tramite il quale aveva aiutato tantissimi bambini, anche disabili. Tutti lo ricordano come una persona sempre gentile e disponibile ad aiutare il prossimo. Un amico ha informato la stampa che solo qualche giorno fa lo aveva incontrato, ed effettivamente aveva trovato Federico leggermente giù di morale.

Nulla faceva però presagire un epilogo del genere. L'uomo viveva con sua madre e il suo fedelissimo cane Rocco, che spesso portava giù a passeggiare. Proprio oggi pomeriggio avrebbe detto alla sua amica che sarebbe sceso in strada con l'animale. Nel quartiere romano dove viveva Palmieri era conosciuto con il nomignolo di MAF, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Roma Today. L'uomo era molto attento ai problemi sociali: volentieri distribuiva pasti ai più bisognosi ed era un animalista convinto.

Secondo Andrea Liburdi l'uomo, nel corso della sua carriera, non ha avuto il giusto riconoscimento per le sue capacità artistiche. Lo stesso Federico sottolineava sempre di come sia molto difficile fare strada nel cinema o nel teatro senza le giuste conoscenze.

Numerosi i premi vinti dall'attore

Federico Palmieri ha comunque vinto prestigiosi premi. Un suo cortometraggio si piazzò al primo posto al Milano Film Festival del 2017, mentre l'anno seguente Palmieri vinse il premio come miglior attore durante il BucharestShortCut Cinefest.

La notizia del suo decesso ha lasciato sgomenti colleghi e amici, nonché gli stessi famigliari. Inoltre, in questi primi giorni di settembre, la madre dell'uomo si trova fuori casa, per cui Federico era solo in casa al momento del dramma. L'uomo era comparso sul grande schermo nel film "Ride", per la regia di Valerio Mastrandrea. A breve sicuramente ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo spiacevole episodio.

Le indagini degli inquirenti proseguono.