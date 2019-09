Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni in Tanzania, dove un giovane, Steven Weber, è morto annegato nei pressi di un bungalow del villaggio turistico "Manta Resort", che si trova nell'isola di Pemba. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, pare che l'uomo avesse deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua ragazza, Kenesha Antoine. Per fare ciò aveva deciso di immergersi sott'acqua, girare un video e mostrare l'anello che poi avrebbe consegnato alla sua futura consorte.

Subito dopo aver fatto la proposta, qualcosa è andato storto: Weber non è più riuscito a risalire. Quando i soccorritori lo hanno ritrovato per lui non c'era più niente da fare.

La sua ragazza ha pubblicato il video

Kenesha, nonostante il suo ragazzo sia deceduto in questa tragica circostanza, ha deciso comunque di rendere pubblico il video che ritrae il giovane mentre fa la sua proposta di matrimonio.

Doveva essere lui stesso a pubblicare su Facebook quel video il giorno dopo, che poi avrebbe fatto vedere alla Antoine. Lei ha risposto positivamente alla richiesta del suo amato, e anche se da quelle profondità non è più riemerso la sua risposta è stata positiva. L'uomo aveva anche scritto un messaggio su carta, che poi, prima di immergersi, ha protetto con una busta di plastica, questo per fare in modo che il foglio non si bagnasse.

"Posso trattenere il fiato abbastanza a lungo per poterti dire ti amo" - così avrebbe scritto Weber alla sua fidanzata. Per i due fidanzati doveva essere un periodo di spensieratezza e relax, in quanto si trovavano in Tanzania per una vacanza. L'uomo, vista anche la circostanza, aveva quindi deciso di fare la sua proposta in questo modo alquanto particolare.

Il resort ha confermato la notizia

Anche la nota struttura turistica in cui i due soggiornavano ha confermato il decesso dell'uomo.

Il personale del "Manta Resort" esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia della vittima e anche alla sua fidanzata. Inoltre, secondo quanto riferisce TgCom24, sulle sue pagine online, i due alloggiavano in un bungalow con una struttura semi sommersa, che permetteva alla coppia di guardare sotto l'oceano. Un posto quindi davvero molto particolare. Quando si è immerso Steven ha portato con sé anche la maschera e il boccaglio per poter respirare.

Cosa sia successo laggiù ancora non è molto chiaro: il caso è in mano alle autorità della Tanzania, che sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, riferiranno ulteriori particolari su questo assurdo dramma. La notizia della morte del ragazzo si è immediatamente diffusa anche negli States e nella stessa Lousiana, destando stupore e sconcerto.