Quella che arriva da Carmiano, paese in provincia di Lecce, è una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva locale Tele Rama, pare infatti che una giovanissima coppia sia costretta a dormire da mesi in auto. Questo perché lei, che ha solo 18 anni, sarebbe rimasta incinta del suo attuale compagno, che compirà 20 anni tra qualche giorno. I due adesso vivono insieme, ma non hanno un alloggio fisso.

Recentemente hanno anche dormito sulle scale all'esterno di una palazzina, poi addirittura in una vettura che era stata sequestrata. Sono finiti letteralmente in mezzo alla strada. Adesso il loro unico "alloggio" è una macchina di colore rosso. Pare che entrambe le famiglie dei due ragazzi abbiano preso male la notizia della gravidanza.

I ragazzi: 'Aiutateci a trovare una casa'

Adesso i due sono disperati, anche perché per la ragazza si avvicina sempre di più il momento di dover partorire.

Ci sarebbe l'opportunità di andare in una comunità, ma il giovane ha già vissuto in quell'ambiente e non ci vorrebbe tornare per nulla al mondo, anche perché non vuole che suo figlio cresca in quelle condizioni. La coppia è preoccupata per il destino del bimbo e, infatti, se non riescono a trovare una sistemazione utile, i servizi sociali potrebbero portagli via il piccolo non appena questo venga alla luce.

Per questo i due si rivolgono a gran voce alle amministrazioni comunali di Carmiano, paese in cui abita il giovane, e Monteroni, comune di lei: i ragazzi chiedono soltanto un alloggio dove poter vivere tranquillamente. La situazione è diventata davvero insostenibile: se in questi mesi sono riusciti a tirare avanti è stato solo grazie alla generosità degli abitanti del posto che hanno fornito loro il necessario per vivere.

Lui ha voglia di lavorare

Il giovane 20enne ha tanta voglia di lavorare e, recentemente, ha ottenuto anche il reddito di cittadinanza: con quei soldi la coppia riesce comunque a far fronte alle emergenze e ai bisogni di ogni giorno, ma è chiaro che tutto questo non basta. Proprio grazie alla misura adottata dall'ex governo giallo-verde lui spera di poter trovare un lavoro stabile. Il ragazzo ha anche esperienza in campagna, in quanto ha già lavorato nel settore.

Sicuramente, nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori notizie su questa triste vicenda che vede coinvolti due giovanissimi ragazzi, i quali, per cause di forza maggiore si trovano a dover vivere una situazione di disagio sociale. Non è escluso che, nel giro di breve tempo, il 20enne e la sua compagna possano trovare un appartamento dove vivere felici con il loro bambino che nascerà a breve.

In questi mesi l'auto è diventata la loro unica "casa" e dentro al mezzo in questione hanno di tutto, anche i vestiti.