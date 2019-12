Ancora una volta tre giovani vite sono state spezzate in seguito ad un grave incidente stradale. Nella notte tra sabato e domenica, verso le 2,30, è avvenuto un drammatico frontale tra due automobili in via Martiri delle Foibe, la strada che collega San Donà a Noventa di Piave, all’altezza della località Musetta, nella città metropolitana di Venezia.

I pompieri intervenuti hanno faticato non poco per estrarre delle carcasse delle auto, una Fiat Punto ed una Citroen C3, rese irriconoscibili dall’impatto, i corpi delle vittime.

Si tratta di Giulia Bincoletto, 25 anni, che tornava nella sua casa di San Donà di Piave, di Chiara Brescaccin, 24enne residente ad Eraclea e di Matteo Gava, 20 anni, di Salgareda (Treviso).

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento si sa solamente Matteo Gava e Chiara Brescaccin viaggiavano a bordo della stessa vettura, la Punto, mentre Giulia Bincoletto si trovava da sola sulla Citroen C3.

Una disattenzione od un colpo di sonno potrebbero aver causato il drammatico incidente. Si sa anche che Giulia, che era impiegata in una gioielleria, era appena stata alla festa di laurea di un’amica a Noventa.

Come ha riferito al Corriere della Sera suo padre, la giovane sabato aveva pranzato con la famiglia, prima di partire per andare al party dell’amica. Aveva deciso non pernottare da lei, ma di tornare a casa, perché l’indomani mattina si doveva recare al lavoro.

Altri due gravi incidenti stradali nella notte tra sabato e domenica

Purtroppo quello di Noventa di Piave non è stato l’unico grave episodio sulle strade italiane.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Cronaca Nera

Poche ore prima è avvenuto un altro incidente mortale ad alcune decine di chilometri di distanza. Infatti, verso le dieci di sera di sabato, uno scontro frontale ha ucciso due persone a San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona. Si tratta di due donne, madre e figlia di 52 e 28 anni, originarie di San Martino Buon Albergo, che erano insieme a bordo della loro vettura. Ferito anche il conducente dell’altra automobile, un 22enne di Albaredo d’Adige, che adesso è ricoverato all’ospedale di Borgo Trento di Verona in condizioni stabili.

Infine c’è da registrare un’altra tragedia, consumatasi ad Anguillara Sabazia, nei pressi di Roma. Una giovane di 20 anni è morta, mentre una 18enne è rimasta gravemente ferita, quando la loro auto si è schiantata contro un albero, verso le 2.30, in via Braccianese Claudia. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le due ragazze, ma per quella che si trovava al posto di guida ormai non c’era più nulla da fare.