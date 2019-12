Una nuova terribile notizia ci giunge dalla Calabria dove una ragazza di solo 30 anni ha perso purtroppo la vita dopo aver lottato contro una terribile patologia, la fibrosi cistica. Nonostante il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per poterla salvare, non c'è stato nulla da fare. Nella giornata di domani saranno celebrati i funerali nella cittadina dove abitava, Capistrano, nel vibonese. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Vicinanza alla famiglia da parte dei suoi concittadini e dall'amministrazione comunale.

Calabria, Elisa muore a 30 anni a causa della fibrosi cistica: è lutto cittadino

Si chiamava Elisa Montesano ed aveva appena 30 anni la giovane che è purtroppo deceduta dopo essersi ammalata di fibrosi cistica. Elisa era residente in un piccolo paesino della provincia di Vibo Valentia, Capistrano. Da quanto si apprende, la 30enne, negli ultimi giorni era stata ricoverata presso l'ospedale di Palermo in quanto le sue condizioni di Salute si erano purtroppo aggravate. Ed è proprio li che purtroppo è deceduta.

Il personale medico ha tentato di fare il possibile per poterla salvare, ma le sue condizioni di salute erano ormai critiche. La salma sarà trasferita presso il comune di Capistrano, dove nella giornata di domani saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Nicola.

La giovane era molto conosciuta nella sua città di residenza ed era molto apprezzata per aver lottato in prima persona contro una malattia rara, facendosi portatrice di speranza per la ricerca. Elisa si era sposata da poco, il 27 dicembre 2017 con Antonio Mandaliti.

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani, in contemporanea con le esequie. Il primo cittadino ha riferito che l'intera comunità è rimasta incredula a questa terribile notizia. Ha inoltre aggiunto di essere vicino alla famiglia della ragazza e l'ha ringraziata per l'insegnamento di tenacia e forza che ha avuto nel combattere questa terribile patologia.

Fibrosi cistica

La fibrosi cistica è una malattia molto grave che colpisce diversi organi del nostro organismo.

La patologia è causata da una mutazione nel gene CFTR che provoca un aumento incontrollato di muco molto denso che può ostruire i bronchi provocando gravi infezioni e può ostruire il pancreas e impedendo agli enzimi pancreatici di raggiungere l’intestino, andando quindi a provocare un ridotto assorbimento e digestione del cibo.

I principali sintomi che si manifestano sono: le difficoltà nella digestione, carenze di vitamine liposolubili e perdita progressiva della funzione polmonare.