Un incidente aereo si è verificato oggi, 27 dicembre, in Kazakistan, precisamente ad Almaty, dove un aereo della compagnia locale Bek Air è precipitato negli istanti immediatamente successivi al decollo. Il velivolo, secondo le fonti di informazione, era partito dall'aeroporto alle ore 7:22 locali (le 2:22 della notte in Italia) con direzione Nur-Sultan (ex Astana), ovvero la capitale del Paese. A bordo c'erano quasi 100 persone, 98 per la precisione: al momento sarebbero 12 i morti accertati e 60 i feriti, i quali sono stati trasportati in diversi ospedali della zona.

Le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi. Quando è caduto, l'aereo ha colpito un edificio in costruzione che è andato quasi completamente distrutto.

Sospesi tutti i voli della Bek Air

A seguito dell'incidente odierno, il governo centrale ha dato ordine di sospendere tutti i voli della Bek Air, almeno fino a quando non saranno chiare le cause del sinistro odierno. L'aereo precipitato era un Fokker-100, un mezzo di medie dimensioni a doppia turboventola. Sul posto si sono recate sin da subito diverse squadre di soccorritori, i quali hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere del velivolo le persone rimaste intrappolate al suo interno.

Quando il Fokker è decollato dalla pista di Almaty sembrava andare tutto per il verso giusto, ma pochi istanti dopo lo stesso ha perso quota. Prima di colpire in pieno l'edificio, il velivolo ha abbattuto anche una barriera di protezione in cemento. L'immobile su cui l'aereo si è schiantato è a due piani. La notizia di quanto accaduto in Kazakistan ha fatto immediatamente il giro del mondo ed è stata ripresa anche dai media italiani. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto questa mattina ad Almaty.

Indetta per domani una giornata di lutto nazionale

Il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha indetto per domani, 28 dicembre, una giornata di lutto nazionale per dimostrare vicinanza alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo.

C'è comunque anche tanta apprensione per le persone che versano ancora in gravissime condizioni in ospedale, si attende il responso che i medici emetteranno a breve attraverso un altro bollettino medico. Le autorità intanto continueranno a lavorare senza sosta per cercare di capire che cosa sia avvenuto nei momenti successivi al decollo e quindi i motivi di questo tragico schianto.Un funzionario della compagnia ha dichiarato alla stampa che fortunatamente i serbatoi che contenevano il carburante non sono esplosi, altrimenti il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave.