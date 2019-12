Una ennesima tragedia della strada si è verificata questa mattina 26 dicembre, giornata di festa dedicata a Santo Stefano, in provincia di Potenza, dove un'auto è uscita improvvisamente di strada andando a sbattere contro un guard-rail sulla Fondovalle d'Agri, nel territorio di Montalbano Jonico. Non c'è stato niente da fare per un uomo di 57 anni originario di Taranto, il quale è morto sul colpo. Nella vettura viaggiavano altre quattro persone oltre alla vittima: le stesse sono state trasportare in eliambulanza presso l'ospedale "San Carlo" sito sempre a Potenza.

Le condizioni di uno dei feriti sarebbero gravi.

Dinamica da accertare

Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto stamane in Basilicata e soprattutto per quale motivo la vettura abbia sbandato colpendo il guard-rail. Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali, le quali mostrano parte della barriera di protezione in metallo ficcata all'interno dell'abitacolo. Tutti gli occupanti della vettura lavoravano come addetti alla sicurezza e stavano rientrando proprio dal lavoro nel tarantino.

Avevano effettuato il loro turno il giorno di Natale e oggi tutti di loro si stavano recando a casa per trascorrere qualche momento di relax con le rispettive famiglie. Nei momenti immediatamente successivi allo schianto sul posto sono giunti i soccorsi, in particolare i Vigili del Fuoco e un elicottero, che, come già detto, ha provveduto a trasportare i feriti in ospedale. A stretto giro sulla Fondovalle d'Agri è giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale, i cui agenti hanno provveduto a gestire la viabilità e ad effettuare i rilievi del caso. Dalle indiscrezioni che giungono dalla Basilicata pare che il veicolo su cui viaggiavano sia una Mercedes.

Famiglia distrutta

La notizia di quanto successo nel potentino ha fatto immediatamente il giro della Basilicata giungendo in breve tempo anche a Taranto.

In questo momento la famiglia dell'unica vittima di questo incidente stradale è distrutta dal dolore e proprio per questo le generalità del 57enne sono state omesse. C'è comunque tanta apprensione anche per gli altri quattro soggetti rimasti feriti. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo fatto di cronaca che ha rovinato sicuramente una bella giornata di festa, quale appunto quella di Santo Stefano. Quanto accaduto in Basilicata ricorda l'episodio avvenuto la vigilia di Natale a Foggia, dove una giovane di 34 anni è deceduta in seguito ad un brutto incidente stradale avvenuto sulla tangenziale del capoluogo di provincia dauno. La ragazza, Ilaria Adriatico, si trovava a bordo della sua Suzuki che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada andando a sbattere contro un albero di ulivo: la vittima è morta poco dopo in ospedale e solo due giorni prima aveva ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno sulla ruota panoramica in Piazza Cavour a Foggia.