Il giovane attore Vito Molaro ha perso la vita a causa di una fibrosi cistica da cui era affetto da tempo: aveva 26 anni e la sua situazione ultimamente si era aggravata. A darne il triste annuncio è stata l'Associazione La Mela con un post su Facebook.

Morto Vito Molaro: il giovane attore aveva recitato in diversi film e sognava una grande carriera

Vito Molaro, giovane attore originario di Tufino, in provincia di Napoli, ha combattuto contro una grave forma di fibrosi cistica, malattia genetica ereditaria.

Negli ultimi tempi la sua situazione si era aggravata ed era stato ricoverato in ospedale a Roma, al reparto di terapia intensiva. Purtroppo il giovane napoletano non ce l l'ha fatta e si è spento ieri, 1 gennaio, salutando per sempre i propri cari il giorno di Capodanno. Nonostante la sua età, Vito Molaro aveva già recitato in diversi film come Tuttapposto, Il Mio Uomo Perfetto, Troppo Napoletano in cui ha recitato accanto a Serena Rossi e San Valentino Stories.

Una fibrosi cistica stronca il 26enne Vito Molaro: aveva avuto un ruolo anche in Un Posto al Sole

In molti ricordano anche Vito Molaro in Un Posto al sole, la nota soap partenopea di Rai 3, seguitissima. Il giovane attore studiava recitazione a Castellammare di Stabia per migliorarsi e conviveva con la malattia che non gli ha impedito di realizzare il suo più grande sogno di essere davanti alla macchina da presa. Molto attivo sui social network, Vito Molaro non ha mai perso la grinta ed ha sempre condiviso con i suoi fan, adesso sconvolti, la sua vita e la sua lotta contro la patologia. Solo pochi giorni fa scriveva "Abbasserò la testa solo per pulirmi le scarpe", nonostante la sua malattia fosse in una fase molto grave.

Uno dei momenti più emozionanti per Vito Molaro è stato l'incontro con uno dei suoi idoli: l'attore napoletano Alessandro Siani.

Insieme a lui aveva scattato una foto da condividere con tutti i suoi ammiratori e per lui Siani rappresentava un punto di riferimento per la carriera professionale che sognava di intraprendere. Purtroppo il percorso di Vito Molaro è terminato troppo presto e ha lasciato nello sconforto i suoi fan e i famigliari che sono distrutti dalla grave perdita. Sono state moltissime le manifestazioni di solidarietà e di vicinanza: l'amministrazione comunale di Tufino si è associata al dolore della famiglia di questo giovane ragazzo molto amato nel suo ambiente. Spesso Vito si è impegnato anche in attività culturali del suo paese ed era benvoluto da tutti. L'associazione culturale La Mela ha dato la triste notizia sui social, sottolineando l'impegno dell'attore nelle loro rappresentazioni amatoriali e la sua grande umanità e dedizione verso il suo lavoro e verso gli altri.