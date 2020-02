Continuano ad aumentare i casi di Coravirus in Italia, alle dodici di giovedì 27 febbraio è stato diramato l’ultimo bollettino dalla Protezione Civile: sono 528 i casi positivi al Coronavirus, le vittime sono quattordici, ma per la convalida si attende ancora la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, queste le parole in conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

Diffuse anche le cifre sui pazienti guariti dal virus: sono quarantadue, in Italia sono stati eseguiti più di diecimila tamponi per la ricerca del Covid 19.

Conferenza presso la sede della stampa estera, da parte dei ministri Luigi Di Maio e Roberto Speranza, che hanno voluto fare il punto sulla situazione sul Coronavirus. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha annunciato l'introduzione di misure per calmierare i prezzi di beni come mascherine e disinfettanti.

È intervenuto in conferenza alla stampa estera, il direttore dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito: "In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, in altre parole i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo, i positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica".

Caso in Abruzzo

C’è il primo caso in Abruzzo di Coronavirus, si tratta di un paziente risultato positivo al test per il Covid19 nell'ospedale Mazzini di Teramo.

Il paziente è un uomo residente a Brugherio (Monza), l’uomo è un impiegato cinquantenne, che è giunto in Abruzzo lo scorso venerdì per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia nella sua casa di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Nei giorni scorsi ha avvertito i primi sintomi della patologia da coronavirus, subito è scattato l’allarme, il paziente è stato trasferito presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Teramo, seguendo il protocollo ministeriale.

La famiglia è stata messa in isolamento volontario, al momento è asintomatica.

Nelle prossime ore il paziente che respira autonomamente ed è sotto assistenza medica intensiva, sarà trasferito presso il centro d’eccellenza per il trattamento delle malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Nave Msc

Dopo i rifiuti allo sbarco in Giamaica e nelle Isole Cayman per paura del Coronavirus, la nave Msc Meraviglia potrà finalmente attraccare e far scendere i passeggeri in Messico terza tappa della crociera.

La nave da crociera MSC Meraviglia, con bordo oltre 4.500 passeggeri e 1.600 membri dell'equipaggio a bordo, potrà approdare a Cozumel, in Messico. Il permesso formale e definitivo arriva dalle Autorità Sanitarie locali dello stato di Quintana Roo, nonostante le proteste dei residenti dell’isola messicana.