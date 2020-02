L'ex tennista cinese Li Na ha donato 3 milioni di yuan per combattere l'epidemia Coronavirus che sta causando molte vittime, come noto, soprattutto in Cina. La cifra donata dalla ex tennista cinese equivale ad un importo di circa 430.000 euro. Stanziati per combattere l'epidemia e sovvenzionare la ricerca al fine di potere trovare un vaccino.

A darne la notizia per primo è stato il giornale South China Morning Post. L'impegno di Li Na vuole aiutare a risolvere quella che è diventata una situazione di emergenza che dalla Cina ha coinvolto progressivamente anche molti altri paesi del mondo.

Li Na, che ha le sue origini proprio nella provincia di Wuhan, non è rimasta indifferente. È logico che una star di prima grandezza come lei se fa un gesto di questo tipo è perché se lo può permettere ma è anche evidente come non sia, comunque, cosa da tutti.

Un grande contributo dalla più grande tennista asiatica di sempre

Il gesto è sicuramente di quelli nobili e merita di essere evidenziato. La donazione è avvenuta attraverso un ente benefico che opera a Pechino. Li Na ora è ambasciatrice della fondazione che sostiene la ricerca e si prende cura degli ammalati.

Li Na è stata la migliore tennista asiatica di ogni epoca. In classifica ha raggiunto la seconda posizione mondiale nel febbraio del 2014 e ha vinto due prove del Grande Slam: il Roland Garros 2011 battendo in finale l'italiana Francesca Schiavone, che era anche la campionessa in carica a Parigi e gli Australian Open 2014. Il ritiro poi è arrivato sul finire proprio della stagione 2014, anticipato nel tempo anche per una serie di problematiche fisiche dalle quali faticava a riprendersi.

Nel 2019 ha avuto anche il grande onore di esser inserita nella Hall of Fame del Tennis. Li Na è stata anche la prima tennista in assoluto di un paese asiatico ad arrivare in una finale di un torneo del Grande Slam, a Melbourne, agli Australian Open 2011.

Donazioni sono arrivate anche da parte di altri sportivi

Non solo Li Na è stata protagonista di un gesto di questo tipo. La sua donazione fino a questo momento risulta essere la più alta giunta da una singola persona, ma non è l'unica star cinese che ha preso questa iniziativa.

Prima di lei c'era stata la donazione di Hao Junmin, capitano della nazionale di calcio cinese e anche lui - come Li Na - originario di Wuhan. Attualmente è un calciatore dello Shandong Luneng. Poi c'è stata anche una importante donazione da parte di Wang Shuang, anche lei calciatrice della Nazionale cinese che ha giocato per una stagione anche in Europa con la prestigiosa maglia del Paris Saint Germain. Anche lei nativa di Wuhan, ora è in forza al Wuhan Jiangda.