Elly Schlein è la nuova vice presidente della Regione Emilia Romagna ed è considerata tra gli astri nascenti del centrosinistra italiano. Anche per via delle tantissime preferenze raccolte alle ultime elezioni Regionali in Emilia Romagna in cui ha dato un contributo importante per la rielezione del presidente Stefano Bonaccini. La Schlein è stata ospite alla trasmissione tv di Daria Bignardi 'L'assedio' dove è arrivata, su domanda specifica della giornalista conduttrice, una rivelazione sulla sua vita privata.

A domanda diretta se fosse fidanzata la Schlein ha detto: "Di solito non parlo di queste cose, sono molto riservata sulla mia vita personale ma qui faccio un’eccezione. Attualmente sono fidanzata. Ho avuto molte relazioni in passato, ho amato uomini e donne. In questo momento sono insieme ad una ragazza e sono molto felice. Finché mi sopporta».

Non è mancata la frase di Daria Bignardi se la compagna camminasse un passo avanti o indietro, citando l'ormai notissima frase di Amadeus. La risposta della Schlein è stata chiara: 'Sempre fianco a fianco'.

Come immaginabile, la rivelazione dell’ex europarlamentare è diventata subito virale sui social.

Emilia Romagna Coraggiosa al fianco di Bonaccini

Nella recente campagna elettorale Schlein ha guidato il gruppo Emilia-Romagna Coraggiosa, centrando un exploit incredibile a livello personale, è stata la più votata in assoluto. Il presidente Stefano Bonaccini le ha prontamente riconosciuto un ruolo. Come annunciato dallo stesso Bonaccini nei giorni scorsi su Facebook, Schlein farà parte della nuova Giunta.

Per Bonaccini "Elly Schlein ha ottenuto un risultato personale significativo, interpreta al meglio l'esigenza di coniugare la lotta alle diseguaglianze della nostra società e la transizione ecologica. Il suo impegno su entrambi i fronti, unito ad una importante esperienza europea, ne fanno un punto di forza anche per le future relazioni in ambito comunitario". "Valutazioni - continua Bonaccini - che, insieme al riconoscimento del ruolo che quella lista ha svolto, mi hanno portato a proporle di assumersi un impegno diretto nell'ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento del Patto per il clima ...

Ho anche chiesto a Elly Schlein di accettare l'incarico di vicepresidente della nuova Giunta regionale" che la Schlein ha accettato. Oggi, giovedì 13 febbraio alle 12, Stefano Bonaccini presenterà la composizione della nuova Giunta regionale, dopo che è arrivata dalla Corte d'Appello di Bologna la proclamazione degli eletti il 26 gennaio.