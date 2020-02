Questo martedì 18 febbraio è scomparso Flavio Bucci. L'attore è morto a causa di un infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Passoscuro. L'uomo aveva 72 anni, era infatti nato a Torino nel 1947.

A dare l'annuncio della morte dell'attore è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Il sindaco di Fiumicino: 'Quando un artista se ne va lascia sempre un grande vuoto'

A dare l'annuncio, come detto, è stato il sindaco di Fiumicino: 'Quando un artista se ne va lascia sempre un grandissimo vuoto.

Mi dispiace molto per la scomparsa dell'attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro. L'attore è ricordato da tutti per aver interpretato in alcuni ruoli rimasti memorabili in film altrettanto memorabili: penso a 'Suspiria' di Dario Argento, a 'Il marchese del Grillo' in cui ha recitato accanto al grande Alberto Sordi o a 'Il Divo' di Paolo Sorrentino. Bucci è stato un grande caratterista e ha fatto la storia della cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell'intera Amministrazione a tutti i familiari e gli amici di Flavio".

Come detto dal sindaco sono stati moltissimi i ruoli memorabili che Bucci ha interpretato nella sua carriera; quello più importante è forse quello di Ligabue all'interno dell'omonimo sceneggiato televisivo Rai del 1977, diretto da Salvatore Nocita, il quale successivamente lo volle anche ne 'I Promessi Sposi' del 1989.

Flavio Bucci raccontò la sua vita di eccessi

Flavio Bucci non nascose mai il suo passato turbolento.

Come dichiarato più volte in diverse interviste, Bucci aveva speso quasi interamente i suoi guadagni in "donne, vodka e cocaina".

Il grande attore aveva poi anche ammesso di non essere stato un bravo padre, ma di non pentirsi di niente di ciò che ha fatto: "la vita è una somma di errori, gioie e piaceri. Nella mia vita ho amato, ho riso e ho vissuto. Vi pare poco? Non mi pento di niente. Non è facile starmi vicino, alcuni hanno resistito e altri meno.

Si vede che era il mio destino".

Nel corso della sua carriera Flavio Bucci ha interpretato quasi cento film, quasi tutti di grande successo; in televisione ha partecipato anche a produzioni seriali celebri come 'La Piovra' di Damiano Damiani.

Bucci ha poi anche intrapreso per un breve periodo la carriera di doppiatore, prestando la voce a John Travolta ne 'La Febbre del Sabato Sera' e 'Grease' e a Sylvester Stallone in 'Happy Days-La banda dei fiori di pesco'.

Flavio Bucci ebbe inoltre anche una strepitosa carriera teatrale, nel quale ha recitato sempre in opere di primo piano come 'Il Fu Mattia Pascal', 'Uno, nessuno, centomila' e 'Opionioni di un clown'.