Nel bel mezzo della diretta della seconda serata del Festival di Sanremo uno spettatore presente all'Ariston ha avuto un malore e si è accasciato a terra. La persona in questione ha 42 anni ed è un uomo che era seduto in galleria. Il personale medico sanitario presente nel teatro non ha esitato a condurre il malcapitato in ospedale per effettuare tutte le indagini del caso. Stando a quanto trapelato, si è trattato di un infarto. Il quotidiano "Leggo" è riuscito a raccogliere la testimonianza di una persona che era presente in sala e che ha dettagliatamente raccontato la dinamica del fatto.

Un uomo seduto in galleria ha avuto un malore durante la seconda serata del Festival

La seconda serata del Festival di Sanremo è stata scombussolata da un avvenimento particolarmente difficile in tali situazioni, ovvero il malore di uno spettatore. Dopo l'esibizione di Tiziano Ferro e poco prima dell'ingresso di Junior Cally, un uomo del pubblico ha accusato un forte dolore al petto: l'efficiente servizio del 118 è subito intervenuto ed ha portato la persona in questione all'interno dell'infermeria del teatro, dove è stato fatto al paziente un elettrocardiogramma, il quale ha rivelato un infarto in corso.

Per tale ragione il personale sanitario ha condotto in ospedale il quarantaduenne, il quale è stato immediatamente ricoverato in codice rosso.

La testimonianza di uno spettatore

Nel frattempo, il malcapitato è stato stabilizzato e adesso si è in attesa degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. "Leggo", che è stato tra i primi a diffondere questa notizia, è riuscito anche a reperire la testimonianza di una persona che era presente in teatro in quel momento.

Il testimone in questione ha raccontato l'esatta dinamica dell'avvenimento e poi ha aggiunto di essersi spaventato moltissimo. Lo spettatore intervistato ha, infatti, dichiarato: "Abbiamo temuto il peggio". Per adesso, però, non ci è possibile affermare che il paziente sia fuori pericolo, l'unica cosa trapelata è che le sue condizioni sono stazionarie.

Amadeus tratta con riserbo la vicenda

Ad ogni modo, il conduttore ha preferito trattare con massimo riserbo la vicenda: quando l'uomo ha avuto il malore, infatti, sul palco dell'Ariston non è stato menzionato nulla.

Il presentatore ha continuato a condurre lo show senza dare la notizia ai telespettatori e senza generare allarmismi.

Amadeus sta riscuotendo un enorme successo in qualità di conduttore del Festival, sta di fatto che è riuscito a portare a casa un numero di ascolti davvero notevole. Stiamo parlando del 53,3% di share, numero anche superiore rispetto alla prima serata.