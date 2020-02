I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato ieri, in tarda serata un operaio campano per spaccio di droga. L'uomo è stato accusato di detenere illegalmente sostanze stupefacenti destinate al consumo di altri avventori, allo scopo di trarre a sé illecito vantaggio economico. I militari dell'arma hanno fermato il sospettato quasi in flagranza di reato e lo hanno assicurato alla giustizia.

Le attività dei carabinieri per prevenire lo spaccio di droga

Il reato contestato ad un operaio campano residente presso la provincia di La Spezia è avvenuto l'altro ieri, vicino Sarzana, in Liguria.

I carabinieri della locale tenenza erano impiegati in località Pianelloni di Lerici, nell'ambito di un'operazione volta al contrasto e al controllo del consumo e spaccio di stupefacenti. Ad un certo punto, i militari dell'arma hanno intercettato una grossa jeep, che procedeva in direzione di La Spezia. Il veicolo di proprietà di un tossicodipendente transitava a velocità sostenuta. La pattuglia ha quindi deciso di seguire l'autovettura per capire dove andasse. All'interno dell'auto c'erano due uomini.

Il proprietario del mezzo, infatti stava accompagnando a casa un amico, un operaio di 36 anni, già noto agli inquirenti per altri illeciti. Entrambi avevano un fare sospetto e le forze dell'ordine hanno deciso di effettuare su di loro una perquisizione personale.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri di Sarzana giunti alla Spezia, sotto casa di uno dei due sospettati di reato hanno fermato l'autoveicolo, hanno fatto scendere i due indiziati e li hanno perquisiti.

I due uomini hanno mostrato segni inequivocabili di nervosismo, appena i militari hanno effettuato le operazioni di controllo su di loro e sul fuoristrada sospettato .Gli inquirenti, allora, hanno deciso di estendere le verifiche anche all'interno dell'abitazione di uno dei due fermati. Le forze dell'ordine sono penetrate nell'appartamento, sito in un palazzina posta proprio, di fronte alla quale i due presunti spacciatori erano scesi.

Dopo un'attento accertamento, da parte del personale militare sono state rinvenuti e sequestrati diversi etti di droga, tra cui 422 grammi di marijuana suddivisa in diversi involucri, destinati alla vendita al dettaglio presso i consumatori.

Inoltre, anche vario materiale utilizzato per la realizzazione delle buste atte a contenere la sostanza psicotropa. L'occorrente si trovava nascosto fra la camera da letto e la cucina. A quel punto, gli uomini della benemerita hanno arrestato l'operaio per detenzione ai fini di spaccio di droghe leggere. Un delittuoso commercio, che sulla piazza corrente avrebbe fruttato più di 6000 euro.

Infine, i militari dell'arma hanno poi tradotto l'arrestato presso la più vicina camera di sicurezza. Proprio questa mattina, l'imputato è stato condotto dinanzi al magistrato preposto, che ne ha convalidato l'arresto obbligandolo alla firma giornaliera, presso la caserma dei carabinieri. Tutto in attesa della prima udienza di un processo, che si terrà il prossimo 10 Marzo.