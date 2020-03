In Lombardia continua a salire il numero dei contagiati dal coronavirus. Nella giornata di ieri, domenica 1° marzo, nella sola Lombardia i contagiati erano 984 di cui 106 in terapia intensiva. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia della positività al Coronavirus dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico della Lombardia Alessandro Mattinzoli. A renderlo noto sono stati il governatore Fontana e l'assessore al Welfare Gallera.

L'assessore ha la febbre alta ma le sue condizioni sono buone

Secondo quanto comunicato da Fontana e da Gallera, tutta la giunta regionale dovrà ora sottoporsi all'esame del tampone: "Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali e di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo costretti a rinviare la visita nelle strutture ospedaliere di Codogno, Lodi e Cremona. Una volta che arriveranno tutti gli esiti dei test attiveremo le procedure previste dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità per quanto riguarda i contatti diretti".

Il Presidente della Regione Fontana (già in auto-isolamento dopo che una sua collaboratrice è stata trovata positiva) ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Mattinzoli nel corso di un intervento su Rai Radio 1 nella trasmissione Centocittà: "Ha la febbre alta, ma per il resto sta bene. Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia".

A Borgonovo Val Tidone, un comune in Emilia-Romagna, sindaco e vice-sindaco positivi

Nel comune di Borgonovo Val Tidone (che conta poco meno di 8 mila abitanti e si trova nella provincia di Piacenza) sono intanto risultati positivi sia il sindaco che il vice-sindaco. Il sindaco Pietro Mazzocchi ha dichiarato di non sapere come possa essere stato contagiato: "Non capisco come ho fatto a contrarre il virus perché, se si fa eccezione per qualche impegno di lavoro a Piacenza, sono sempre stato qui".

Nelle ultime ore è stato trovato positivo anche il vice-sindaco Domenico Mazzocchi. Per questo tutti e trenta i dipendenti comunali sono stati posti in quarantena.

La Repubblica Ceca sospende i collegamenti aerei con la Corea del Sud e le aree focolaio del Nord Italia

Per quanto riguarda le notizie che arrivano dall'estero, il Consiglio di sicurezza della Repubblica Ceca ha comunicato di aver deciso di sospendere i voli dalla Corea del Sud e da Milano, Venezia e Bologna (gli scali italiani che si trovano nelle tre Regioni che contano il maggior numero di persone decedute e contagiate). Nelle scorse settimane il Paese aveva deciso di sospendere i voli dalla Cina.

Queste misure sono state adottate per evitare ulteriori contagi all'interno della nazione dopo la registrazione dei primi 3 casi avvenuta nelle scorse ore.