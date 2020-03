Francesca Milani, storica voce di radio Dimensione Suono Roma, si è spenta. La triste notizia è stata data dalla stessa emittente questa mattina, 7 marzo, con un doloroso messaggio pubblicato sul sito. La donna combatteva una brutta malattia con forza e coraggio.

Francesca Milani si è spenta per una brutta malattia: lo annunciano i suoi colleghi

La morte di Francesca Milani rappresenta una grave perdita per il gruppo Rds e per tutto il mondo dello spettacolo che piange la scomparsa della giovane voce de La ritirata dei gladiatori.

L'attrice e conduttrice radiofonica combatteva da tempo contro una brutta malattia, come affermato dai colleghi sul sito della radio. Nonostante le moltissime difficoltà di salute Francesca non si è mai arresa e ha proseguito, seppur con molta fatica, il suo lavoro in radio. Ha continuato ad andare in onda in diretta, interpretando i suoi simpatici personaggi e mettendo se stessa a servizio del pubblico che, come ha sempre affermato la Milani "viene prima di tutto".

La professione le ha dato la spinta e la grinta necessari per affrontare al meglio gli ostacoli, sostenuta anche dall'affetto immancabile ed il calore dei numerosi ascoltatori.

Lutto per il mondo radiofonico: addio alla Gladiatrice di Dimensione Suono Roma

Dimensione Suono Roma ha voluto ricordare con affetto la Milani in un luogo messaggio di stima e di dolore sul sito. "Ha sempre lottato con il coltello tra i denti", si legge, "senza mai risparmiarsi". Inoltre, i colleghi hanno voluto sottolineare anche la grande personalità di Francesca Milani che traspariva dal suo amore per la vita e per il teatro.

La sua indimenticabile ironia, la gentilezza e i suoi sorrisi resteranno per sempre indimenticabili nel cuore di chi l'ha conosciuta.

Sul sito di Dimensione Suono Roma, Francesca Milani si presentava in una simpatica descrizione che sottolineava le sue origini e la sua voglia di fare spettacolo che è emersa in lei sin da quando era una bambina. "Sono passata ad inventare le favole a 2 anni e a raccontare le barzellette a 4", raccontava la Milani.

Dopo l'esperienza teatrale e la partecipazione a Colorado ha intrapreso la carriera radiofonica approdando a Dimensione Suono Roma dove ha lavorato fino al suo ultimo periodo, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno conosciuta. L'emittente radiofonica de La ritirata dei Gladiatori fa parte del gruppo RDS Radio Dimensione Suono, diretta da Alberto Di Stefano, dal 1992. L'insegnamento che Francesca ha lasciato è quello di non arrendersi mai e continuare a combattere senza perdere mai la speranza, cercando sempre un modo per farcela.