Dopo 8 mesi di lavori e tanta attesa da parte dell'utenza e delle numerose società sportive, è stato riaperto lo scorso lunedì 2 marzo, a Palermo, lo Stadio delle Palme - "Vito Schifani" a seguito dei lavori di ammodernamento della pista indoor ed outdoor dell'impianto.

Una riapertura che entusiasma e rallegra già nel vedere aperti i cancelli e il sorriso impresso sul viso del primo visitatore della giornata.

Finalmente, per la gioia di tanti atleti d'ogni età, si potranno riprendere le attività di allenamento degli interessati, in contrapposizione proprio ai tempi impiegati per i lavori volti a migliorare il sistema organizzativo e di controllo dell'impianto.

Dopo tanta attesa, lo Stadio delle Palme torna alla città e agli atleti

Otto, lunghi mesi di attesa per tanti atleti e assidui frequentatori di una delle più belle e rappresentative strutture di Palermo, lo Stadio delle Palme, che torna al suo splendore con una faccia nuova, più accattivante ed innovativa.

Morbido ed elastico, il tappeto della pista bene si presta ad un'intensa attività sportiva di corsa e comprende anche due fosse per i salti una vuota ed una riempita di sabbia per il salto in lungo.

Forte di un notevole impatto visivo, la struttura rivela un nuovo volto, pur mantenendo l'impostazione originale.

L’azienda che si è occupata di effettuare i lavori, la ditta Fratelli Anastasi, specializzata in piste di atletica ed impianti sportivi, ha riconsegnato giovedi scorso la struttura all’Ufficio Sport del Comune di Palermo che ha, di conseguenza, provveduto a riaprire i cancelli al pubblico lunedì 2 marzo scorso.

Stadio delle Palme, gli interventi effettuati e l'importo dei lavori

Gli interventi sulla struttura, hanno riguardato, principalmente, il rifacimento sia delle piste di atletica e di defaticamento che delle fosse dei salti e della gabbia dei lanci, l'impermeabilizzazione e il risanamento strutturale delle tribune, la sistemazione degli spogliatoi sia femminili che maschili, nonché il miglioramento del sistema di rilevamento degli arrivi.

Seconda tornata di una serie di lavori, avviati precedentemente, e stimati per un totale di 590 mila euro, che hanno riguardato anche la pista indoor (al chiuso), i bagni pubblici, il campo di basket, gli uffici, i cancelli e le recinzioni esterne.

Stadio delle Palme, orari e giorni di apertura al pubblico

La struttura, è aperta e fruibile al pubblico per le attività e gli allenamenti, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14 e la domenica dalle 7 alle 13, eccetto le domeniche durante le quali si svolgono le partite di calcio presso il limitrofo Stadio "Renzo Barbera": giornate che prevedono la chiusura dell'impianto.