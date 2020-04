La drammatica situazione che sta vivendo il nostro Paese ha reso necessaria l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge proposto dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina [VIDEO], volto a regolare le modalità degli esami di terza media e della maturità ma anche a dare l'autorizzazione per le nuove assunzioni di insegnanti chieste dal Ministero.

Ipotesi per gli esami di maturità e di terza media

Il 18 maggio sarà la data che segnerà le modalità con cui si andrà a svolgere l'esame di maturità.

E' infatti previsto che qualora si tornasse tra i banchi di Scuola entro tale data, si formerà una commissione esclusivamente interna con presidente esterno. Come di consueto la prova di italiano verrà gestita dal ministero dell'Istruzione mentre la seconda prova verterà sui programmi affrontati dalle diverse scuole e sarà affidata alla commissione interna; terminate quindi le prove scritte si dovrebbe procedere con la conclusiva prova orale.Tuttavia se entro il 18 maggio non si fosse ancora tornati a scuola è prevista la sospensione degli esami scritti preferendo invece un'unica prova orale nella quale verrà anche tenuto in considerazione l'impegno dimostrato durante le lezioni a distanza.

Chiaramente in questa ultima ipotesi tutti gli studenti saranno ammessi all'esame di maturità anche se, come specificato dalla stessa ministra dell'Istruzione, ciò non vorrà dire che si sarà automaticamente promossi. Diverso invece il discorso per gli esami di terza media. Se non si dovesse tornare a scuola, le classiche valutazioni scritte e il colloquio finale sarebbero sostituiti da un elaborato presentato da ciascun studente che sarà valutato con lo scrutinio finale.

Esami di abilitazione e tirocini

Viene poi specificato che se la situazione sanitaria non dovesse migliorare, sarà il Ministero dell'università e della ricerca a definire, tramite un apposito decreto, le modalità e l'organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.

Viene inoltre chiarito che possono essere previste modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie per attività pratiche o di tirocinio.

In programma nuove assunzioni

Il decreto non si interessa solo degli esami, ma dà finalmente il via libera alle 4.500 assunzioni previste per far fronte a parte dei posti vacanti che si sono creati nell'estate del 2019 con l'introduzione di quota 100. Per ora l'ipotesi prevalente è quella che sarà praticamente impossible tornare a scuola entro il 18 maggio vista la difficoltà di mantenere le distanze durante le lezioni in aula e i lenti miglioramenti che si stano registrando riguardo la diffusione dell'epidemia Covid-19 .