Gli agenti della Polizia Locale di Bari comunicano di aver sanzionato 10 persone nel quartiere Libertà per inosservanza delle disposizioni emanate dal Governo.

Nella fattispecie, i militari hanno sorpreso i soggetti, tutti cittadini stranieri, in un mini market della zona, intenti a bere birra. Tali persone avevano quindi creato un assembramento nel negozio. Gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni giunte da alcune persone che hanno notato tanta gente in un uno spazio piuttosto angusto. Una volta giunti sul posto i Vigili Urbani hanno proceduto subito a domandare che cosa ci facessero in tanti a bere nel market in questione e per tutti è scattata una sanzione amministrativa.

Assembramenti andavano avanti da giorni

Secondo quanto riferisce Telebari sulle sue pagine online, gli assembramenti nel negozio andavano avanti da giorni, ma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio, i residenti della zona non hanno più sopportato quanto accadeva e hanno chiamato la Polizia Locale. Gli agenti sono giunti sul posto segnalato coadiuvati dal comandante Michele Palumbo. Gli uomini in divisa hanno proceduto a identificare ognuno dei presenti, poi hanno controllato che l'esercizio commerciale fosse in regola con le direttive di somministrazione di alimenti e bevande. L'esercente è stato trovato sprovvisto di tali autorizzazioni: per lui è scattata una sanzione di 5.000 euro per la violazione del Codice del Commercio regionale, oltre a quella di 400 euro per non aver garantito l'accesso nel negozio in maniera contingentata, secondo quanto stabilito dal DPCM del 17 maggio.

Le regole anti contagio permettono infatti agli esercenti di poter far consumare all'interno di bar e ristoranti cibi e bevande, ma il tutto deve avvenire sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Controlli serrati in tutta Italia

In questi ultimi giorni, non solo a Bari ma in tutta Italia, le Forze dell'Ordine sono impegnate per far rispettare le distanze di sicurezza nei luoghi pubblici.

Le autorità vogliono infatti evitare che la curva del contagio da Sars-CoV-2 riparta in maniera incontrollata, per questo i controlli anti assembramento sono assidui e frequenti. Il Comando della Polizia Locale di Bari, anche alla luce di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, ha comunicato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Per chi viene sorpreso a violare le misure di distanziamento sociale ci sono pesanti sanzioni amministrative.

Nelle scorse settimane lo stesso Premier Giuseppe Conte ha ricordato agli italiani che la "Fase 2" non deve essere presa come una sorta di "liberi tutti", ma che proprio in questo delicato momento bisogna prestare la massima attenzione ai propri comportamenti.