Raffica di multe per inosservanza del decreto anti-pandemia questa mattina, domenica 10 maggio, a Bari. Gli agenti della Polizia Locale hanno perlustrato in lungo e largo le strade del capoluogo pugliese, dal centro alla periferia, scoprendo diverse persone che non stavano adottando comportamenti corretti. Maggiore attenzione è stata posta al litorale che va da Torre a Mare a Santo Spirito. Proprio al Parco Perotti gli agenti hanno beccato una comitiva di ragazzi che era intenta a svolgere una partita di Basket in un campetto del posto. I componenti del gruppo avevano tutti un'età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Il personale in divisa ha subito chiesto loro cosa ci facessero all'interno del playground, peraltro transennato con del nastro rosso dalle autorità locali per impedirne l'accesso. Il match è terminato di lì a pochi secondi: gli agenti hanno elevato a ciascuno di loro una sanzione amministrativa da 400 euro.

Multati anche dei runner

Vista anche la temperature mite, molti runner hanno deciso di uscire qualche ora all'aria aperta per fare sport. Sempre gli agenti della Polizia Locale hanno pizzicato alcuni di loro che correvano in gruppo e quindi non rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Gli stessi non indossavano la mascherina, strumento essenziale quando ci si trova in circostanze in cui non si può mantenere la distanza di sicurezza. Già negli scorsi giorni il sindaco Antonio Decaro aveva avvisato i baresi di avere dei comportamenti corretti, in quanto il Sars-CoV-2 non se ne è ancora andato, facendo presente il divieto di assembramenti.

Se pur è vero che qualche cittadino non ne voglia sapere di attenersi alle disposizioni governative, la maggior parte dei baresi, e degli italiani, pare stia rispettando senza problemi le disposizioni.

Sanzionati anche pescatori e acquirenti di pesce

I militari a Bari hanno anche controllato il mercato del pesce che si trova nei pressi del Molo San Nicola, detto 'N derr la lanz'.

Qui gli agenti hanno sorpreso molte persone che stavano pescando polpi: alcuni di loro non hanno rispettato la distanza di sicurezza e non avevano la mascherina, per cui sono stati multati per inosservanza del Dpcm del 26 aprile 2020: stessa cosa è capitata ad alcuni clienti del mercato. Durante i controlli alcune delle persone multate hanno tentato di giustificarsi davanti agli agenti, come un gruppo di runner che ha dichiarato di procedere in fila e nel rispetto del distanziamento sociale. Qualcun altro è stato invece più sincero ammettendo di aver sbagliato, come un uomo beccato su lungomare Alfredo Giovine, che ha ammesso di essere uscito dal proprio domicilio per farsi una passeggiata al mare dopo due mesi, "visto che sono anche disoccupato" - queste sono state le ultime parole del soggetto.