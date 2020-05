Continuano gli aggiornamenti dalla Protezione Civile sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia. Ad oggi i contagi totali sono 217.185 con una crescita in 24 ore di 1.327 nuovi positivi. Aumentano anche i decessi che raggiungono quota 30.201 con un aumento in una giornata di 243 vittime. Il numero dei guariti cresce considerevolmente e arriva a 99.023, vale a dire 2.747 in più di ieri.

Aggiornamento bollettino 8 maggio

Quello che segue è il dettaglio del bollettino emanato in data odierna dalla Protezione Civile che aggiorna i dati sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: la regione più colpita dal Covid-19 registra oggi un incremento di 634 nuovi positivi e il totale sale a 80.723;

Emilia Romagna: a causa dei 111 nuovi infetti il totale si assesta a 26.598;

Veneto: 65 nuovi infetti, 18.618 in totale;

Piemonte: in 24 ore si registrano 233 nuovi casi e il totale si porta a 28.368;

Marche: i casi nuovi rispetto a ieri sono 18 e il totale sale a 6.470;

Liguria: 78 nuovi contagiati e il totale complessivo sale a 8.723;

Campania: oggi si registrano 21 nuovi infetti e il totale cresce a 4.562;

Toscana: 38 nuovi positivi mentre è 9.721 il totale da inizio epidemia;

Sicilia: in 24 ore sull’isola si registrano 13 nuovi contagiati e il totale si porta a 3.301;

Lazio: 52 nuovi contagiati e 7.086 il totale da inizio pandemia;

Friuli Venezia Giulia: i 9 nuovi infetti fanno salire il totale a 3.116;

Abruzzo: 6 nuovi casi, 3.078 in totale;

Puglia: oggi sono 11 i nuovi positivi e il totale sale a 4.256;

Bolzano: la provincia autonoma registra un incremento di 6 nuovi positivi e si porta a 2.558;

Provincia autonoma di Trento: 2 contagiati nuovi e 4.285 in totale;

Calabria: il solo nuovo infetto porta il totale a 1.126;

Sardegna: sull’isola il totale cresce oggi di 6 nuovi infetti e si porta a 1.330;

Valle D’Aosta: un contagiato in più di ieri per un totale di 1.151 nel complesso;

Umbria: un solo nuovo positivo che porta il totale a 1.406;

Basilicata: per effetto di un nuovo riconteggio, il totale scende a 382;

Molise: nella regione meno colpita i positivi oggi sono 22 e il totale si porta a 327.

La situazione in Europa e nel Mondo

Il mondo si avvia a raggiungere i 4 milioni di casi di coronavirus. La pandemia di Covid-19 ha causato oltre 272.000 morti a partire dallo scorso inverno, mentre le persone in gravi condizioni sono almeno 49.000. I casi attivi sono stimati in circa 2.320.000, mentre i guariti sono 1.360.000. Nella giornata del 7 maggio sono state confermate 5.589 vittime, mentre i nuovi positivi sono stati 96.262. L’Europa resta il continente più colpito dalla pandemia con i suoi 150mila morti per Covid-19 e oltre 1.570.000 contagiati. Segue ormai da vicino il Nord America con 1.413.000 casi e 85mila decessi. Nel continente asiatico i malati sono oltre 630mila mentre i morti sono circa 21mila.

Nuova crescita dei casi in Sud America dove il totale raggiunge quota 27mila e i decessi per Covid-19 sono quasi 14mila. In Africa i numeri sono stabili: quasi 56mila casi e poco più di 2mila decessi. In Oceania, continente meno colpito, i casi sono 8.500 e le vittime solo 118.

I paesi in cui sono stati ufficializzati oltre 100mila casi di coronavirus sono:

Stati Uniti: ben 1.294.000 tamponi positivi negli Usa dove si contano anche 77mila vittime;

Spagna: si conferma il paese europeo più colpito dalla pandemia con 260mila contagiati e oltre 26mila morti;

Italia: tutti i dettagli, regione per regione, nel precedente paragrafo;

Regno Unito: con circa 31mila morti è la nazione europea con più vittime, mentre i contagiati sono quasi 210mila;

Russia: si conferma il paese con la crescita di casi più alta dopo gli Stati Uniti.

Il totale dei positivi è 188mila mentre 1.700 sono le vittime;

Francia: salgono a 175mila i malati di coronavirus, mentre i morti si portano a 26.000;

Germania: circa 170mila positivi totali e 7.400 decessi;

Brasile: il paese sudamericano cresce velocemente in termini di contagi e si porta a 136.500 con oltre 9mila morti;

Turchia: i positivi sono almeno 133mila e i morti per Covid-19 sono 3.600;

Iran: 105mila contagiati e 6.500 morti.

Altri Stati: il piccolo emirato del Qatar fa registrare un incremento di 1.311 casi in 24 ore ed è simbolo di un Medio Oriente in grossa difficoltà (molti casi anche in Arabia Saudita, Kuwait e UAE). Quasi 2mila casi giornalieri anche in Messico, mentre in Bolivia si registra un pericoloso +10%. Singapore vede il proprio totale crescere di altri 800 casi. In Honduras +15% mentre in Pakistan si superano i 26mila casi.