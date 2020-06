Tragedia a Monsano, paese di poco più di 3.000 abitanti della provincia di Ancona. Isabella Ferretti, di 58 anni, ha perso la vita nel sonno. Il corpo è stato rinvenuto dalla sorella, in quanto preoccupata perché Isabella, a metà mattinata, non si fosse ancora recata a lavoro. Le cause del decesso sono in fase d'accertamento, sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.

Ancona: 58enne perde la vita nel sonno

È deceduta improvvisamente Isabella Ferretti, la donna di 58 anni trovata priva di vita nel letto della sua abitazione nella mattinata dell'8 giugno. La donna si trovava a casa da sola: il marito (ingegnere) aveva lasciato l'abitazione all'alba, in quanto impegnato in alcuni lavori di ricostruzione sulle zone del cratere del terremoto.

L'uomo non si sarebbe accorto di nulla, in quanto sembrava che la donna stesse dormendo. È stata la sorella minore della 58enne, Antonella, a lanciare l'allarme. Isabella insieme a lei gestiva un studio di consulenza per amministratori di condominio e un'agenzia immobiliare.

In mattinata era proprio attesa in ufficio. Alle 10:30, non vedendola ancora arrivare, Antonella ha provato a contattarla telefonicamente, senza però ricevere risposta. Allarmata l'ha raggiunta a casa e grazie all'aiuto della vicina è riuscita a entrare nell'abitazione. In quel momento il tragico epilogo: Isabella è stata trovata priva di vita distesa sul letto, probabilmente deceduta nel sonno. I soccorsi sono stati allertati repentinamente: sul luogo dell'accaduto è giunta l'ambulanza e l'automedica del 118 di Jesi.

Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarla, ma i tentativi sono stati vani. Successivamente la corsa presso l'ospedale Urbani di Jesi, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulla salma di Isabella disposta l'autopsia

Per ricostruire la dinamica dei fatti sul posto sono accorsi i carabinieri. Al momento le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma l'ipotesi più plausibile è un malore che potrebbe essere risultato fatale per la 58enne. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Urbani.

Sul corpo di Isabella Ferretti verrà effettuato l'esame autoptico. Pare che la donna fosse in buona salute e che non soffrisse di nessuna patologia pregressa.

Isabella Ferretti lascia il marito Paolo, la figlia Giulia, i genitori e due sorelle gemelle, Antonella e Cristina. Il padre Adriano è molto conosciuto nella cittadina anconetana, in quanto ex titolare di un'impresa edile. La donna era conosciuta anche nella città di Jesi, cittadina in cui è ubicato il suo studio.