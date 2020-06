Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 6:30 ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 26 anni è morto in seguito ad uno scontro frontale tra la sua automobile, una Ford Fiesta, e un camion Scania G400. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale IX, in prossimità della rotonda con l'uscita per via Padre Pio. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente.

I due veicoli viaggiavano in direzioni opposte

Secondo quanto si apprende dalla testata giornalistica locale online, Brescia Today, pare che i due veicoli viaggiassero in due direzioni opposte.

Lo scontro sarebbe avvenuto all'imbocco di una curva, in maniera frontale. Entrambi i conducenti non hanno potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Dopo il violento scontro la Fiesta è andata completamente distrutta, terminando la propria corsa dopo diversi metri contro il guard rail che costeggia la carreggiata. Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorsi, in particolare le ambulanze della Bassa Bresciana Soccorso, che hanno prestato i primi soccorsi al camionista. All'arrivo dei sanitari però il 26enne era già morto e le autorità non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A stretto giro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale d'Iseo, che hanno diretto la viabilità sull'arteria stradale teatro del sinistro.

Gli inquirenti hanno già effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente. Le generalità della vittima, per questione di privacy, non sono state diffuse. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.

Tanti gli incidenti stradali in questi ultimi giorni in Italia

Quando successo a Brescia non è il primo incidente stradale che accade in questi giorni nel nostro Paese.

Spesso le vittime sono persone giovanissime.

Nella serata di domenica 14 giugno un ragazza di soli 16 anni è morta a Lecce durante uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e una Renault Megane. La giovane, anche in quel caso, è deceduta sul colpo, mentre l'amico che era in sella con lei sul motociclo è attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Anche sul dramma pugliese sono in corso le indagini. Alla guida della Megane c'era un 39enne salentino, che ora è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.