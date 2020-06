I casi di Coronavirus in Italia aumentano in modo limitato e sono concentrati per la maggior parte in Lombardia. Rispetto al bollettino coronavirus dell'8 giugno, i nuovi positivi in Italia sono 283 ed il totale sale di conseguenza a quota 235.561. La Protezione Civile conferma inoltre che nelle ultime 24 ore sono morte 79 persone e il conteggio totale delle vittime sale a 34.043. Continuano i progressi sul fronte dei guariti che salgono a 168.646 grazie alle 2.062 nuove dimissioni confermate in data odierna. Intanto, calano decisamente i ricoverati in terapia intensiva.

Bollettino regionale coronavirus 9 giugno

La Protezione Civile ha diramato il dettaglio sull'evoluzione della pandemia su base regionale. Di seguito il totale dei casi per singolo territorio con l'aumento dei casi rispetto al bollettino coronavirus dell'8 giugno:

Lombardia: registra la maggior parte dei casi nuovi in Italia, 192, ed il totale si porta a 90.581;

Emilia Romagna: oggi si contano 18 nuovi positivi ed il totale sale a 27.946;

Veneto: 4 contagi confermati e totale che cresce a 19.191;

Marche: non ci sono nuovi casi oggi e 6.747 in totale;

Piemonte: sono 21 i casi in più rispetto a ieri nella seconda regione più colpita con 30.890 positivi;

Liguria: da inizio epidemia i casi sono 9.834 con un incremento di 8 rispetto a ieri;

Campania: nelle ultime 24 ore si registrano 5 nuovi positivi ed il totale sale a 4.833;

Puglia: nessun nuovo caso e totale complessivo resta a 4.512;

Toscana: un solo nuovo caso e 10.145 il totale;

Sicilia: 2 nuovi contagiati ed il totale sull'isola si porta a 3.454;

Lazio: sono 23 i nuovi casi e il totale di conseguenza si porta a 7.851;

Umbria: ci sono 3 nuovi casi in questa regione, il totale è pari a 1.435;

Friuli Venezia Giulia: non ci sono nuovi casi, 3.284 il totale;

Abruzzo: un nuovo contagiato porta il totale a 3.266;

Bolzano: non ci sono casi in più rispetto all'ultimo bollettino e totale che resta a 2.604;

Trento: il totale si porta a 4.439 per effetto dei 3 nuovi positivi;

Calabria: il totale resta 1.159, non ci sono nuovi casi in questa regione per il quarto giorno consecutivo;

Sardegna: non ci sono nuovi casi di coronavirus e totale scende di uno a 1.361 per effetto di un ricalcolo;

Valle D'Aosta: non ci sono nuovi casi comunicati oggi, il totale è 1.191;

Molise: 2 nuovi casi in questa regione, il totale sale a 438;

Basilicata: primo caso in 15 giorni in Basilicata, il totale è ora pari a 400.

La diffusione del coronavirus nel mondo

La pandemia della Covid-19 ha spostato il proprio baricentro da Europa ed Asia verso l’America.

In totale i casi di coronavirus nel mondo sono più di 7.225.000: fra questi, i guariti sono 3.560.000 mentre le persone ancora ammalate sono circa 3.257.000 e di queste 53.800 versano in gravi condizioni. Le vittime della Covid-19 sarebbero almeno 410.000 su scala globale, anche se l’incremento giornaliero di decessi è da qualche tempo sotto alle 4.000 unità.

In America del Nord i casi sono 2.307.000 mentre le vittime del coronavirus sarebbero almeno 136.771. Meno casi ma più morti in Europa: 2.120.000 persone avrebbero contratto il virus e circa 180.000 avrebbero perso la vita. In Asia i positivi hanno superato quota 1.400.000 e i morti sono quasi 36.000.

Peggiora come detto la situazione in America del Sud dove i contagiati totali sarebbero almeno 1.177.000 e i morti oltre 51.000. In Africa si toccano oggi i 200.000 positivi totali con 5.400 decessi per Covid-19. In Oceania sembra vinta la battaglia contro il coronavirus: solo 2 nuovi infetti e 8.877 in totale, con solo 124 decessi.

I paesi con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: i casi di coronavirus negli Usa sono almeno 2.026.000 ed i morti 113.000;

Brasile: ben 711.000 casi confermati e 37.300 vittime di Covid-19;

Russia: più di 485.000 contagiati e 6.142 morti;

Spagna: circa 289.000 positivi secondo le stime peggiori e 27.136 decessi;

Regno Unito: ben 40.600 vittime su un totale di oltre 287.000 casi;

India: circa 267.000 contagiati dal virus e quasi 7.500 morti;

Italia: dettagli nell’articolo;

Perù: circa 200.000 positivi totali nel paese sudamericano dove si contano anche 5.600 morti;

Germania: poco più di 186.000 contagiati e 8.800 morti;

Iran: 176.000 persone colpite dal virus e 8.425 decessi;

Turchia: 4.700 morti su un totale di 171.000 casi di Covid-19;

Francia: 154.000 casi e 29.200 morti per coronavirus secondo i dati ufficiali;

Cile: salgono a 139.000 i contagiati totali e a 2.264 i morti;

Messico: superati i 120.000 infetti complessivi e di questi ne sarebbero deceduti 14.000;

Pakistan: molti casi, 108.000, ma poche vittime (2.172) nel paese asiatico;

Arabia Saudita: più di 105.000 casi di coronavirus e 746 morti.