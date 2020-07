La polizia di stato di Grosseto sta indagando su un episodio che sarebbe accaduto nelle serata di sabato 27 giugno, in uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una ragazzina di 15 anni ha raccontato ai genitori di essere stata abusata da tre minorenni. Al momento sono poche le informazioni sul caso. L'adolescente inizialmente pare abbia preferito non dire nulla ai suoi familiari, ma poi non ce l'ha fatta a nascondere più quanto sarebbe successo al lido e ha trovato il coraggio di confidarsi. Il padre della 15enne si è subito attivato rivolgendosi alla polizia, che adesso ha cominciato le indagini per risalire ai presunti responsabili della violenza.

Il racconto dell'adolescente

La 15enne, le cui generalità non sono state divulgate per motivi di privacy, avrebbe descritto nei minimi particolari i suoi aggressori e per questo, secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo, le forze dell'ordine li avrebbero già rintracciati e presto potranno essere sottoposti a interrogatorio. La vittima della presunta violenza ha raccontato agli investigatori di essere uscita con delle amiche per trascorrere un sabato sera in loro compagnia. Durante la serata l'adolescente si sarebbe fermata con loro presso uno stabilimento balneare della zona. Dopo pochi istanti sarebbe stata avvicinata da un gruppo di tre ragazzi, più grandi di lei ma sempre minorenni, i quali l'avrebbero costretta a seguirli in bagno.

Uno dei tre aggressori - così ha spiegato la ragazza a chi indaga - teneva la porta del bagno bloccata in modo che lei non riuscisse a fuggire, mentre gli altri abusavano di lei. Gli uomini della polizia stanno anche cercando testimoni che possano aver visto qualcosa. All'interno del locale nessuno si sarebbe accorto di quanto stava succedendo.

La presunta violenza avvenuta nella zona della 'movida'

Il lido dove sarebbero avvenuti gli abusi nei confronti della 15enne si trova vicino al porto di Marina di Grosseto, nella zona della cosiddetta "movida". Qui spesso le forze di polizia ricevono segnalazioni di episodi violenti, come liti e risse causate soprattutto dall'abuso di sostanza alcoliche e dallo sballo.

Si sono già verificati anche scontri tra gruppi avversi di giovani. Gli investigatori sentiranno nelle prossime ore anche le amiche della 15enne, che, per ragioni ancora sconosciute, durante la serata pare siano rimaste ad una certa distanza da lei. Gli inquirenti sperano di avere presto un quadro più chiaro di come siano andati i fatti. Non è escluso che, nelle prossime ore, possano emergere ulteriori particolari sulla vicenda.