Sono ore di apprensione per tutta la comunità di Terralba, cittadina di oltre dieci mila abitanti dell'oristanese, per la scomparsa di Claudio Dedola. Il ragazzo, 27enne originario di Bolotana, è scomparso lo scorso lunedì 13 luglio. Una volta finito il proprio turno di lavoro, l'uomo non ha fatto ritorno nella propria abitazione. Il giovane è stato avvistato per l'ultima volta alle 18:30 di lunedì, quando Claudio ha lasciato l'azienda Deg Onali (nella quale lavora come dipendente) sul suo scooter.

Il sindaco di Terralba: 'Si cercano volontari per le ricerche'

Molti gli uomini che, nelle ultime ore, sono impegnati nella ricerca di Claudio: protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, polizia e diverse squadre di volontari.

Ed è proprio a questi che fa appello Sandro Pili, sindaco della cittadina, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: "Cerchiamo volontari per organizzare ricerche su tutto il territorio di Terralba e nei territori limitrofi. Chiunque volesse dare una mano, può recarsi al centro coordinamento in Piazza Libertà a Terralba per unirsi alle ricerche". Anche il Comune di Bolotana, paese originario del giovane, ha annunciato un punto di ritrovo per tutti coloro i quali decidessero di recarsi nei pressi di Terralba per contribuire nelle ricerche: "Sabato 18 luglio, per chiunque volesse andare a Terralba per aiutare nelle ricerche di Claudio Dedola, il ritrovo è alle ore 08:00 davanti al capannone Dedola Serramenti (Bustianu).

Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 3490953247".

L'appello della famiglia: 'Ti stiamo cercando disperatamente'

La famiglia di Claudio ha diffuso un messaggio con un'immagine del giovane, oltre che con lo scooter sul quale è stato visto per l'ultima volta, e un appello: "Le ultime immagini di Claudio sono quelle che lo ritraggono in sella al suo scooter nero e celeste, targato X89568, la sera subito dopo essere uscito dall'azienda 'Deg Onali', nella zona artigianale di Terralba.

Chiunque notasse lo scooter o avesse notizie di Claudio può contattare il numero 3483966783, oppure i carabinieri della stazione di via Marceddì, a Terralba". Infine, un appello diretto a Claudio: "Tuo padre e tutti noi ti stiamo cercando disperatamente. Per segnalazioni telefonare al numero 3490953247".

Della scomparsa di Claudio si è occupata anche la nota trasmissione tv Chi l'ha visto, che da anni si occupa (spesso con successo) sul terzo canale della Rai e sui social di casi di persone scomparse. Al momento, però, del ragazzo non c'è nessuna traccia. Ma le ricerche continuano, spinte anche dalla solidarietà di tutta la comunità.