Un attentato si è verificato stamattina 25 settembre a Parigi, precisamente nei pressi della ex sede che ospitava gli uffici del settimanale Charlie Hebdo. Il fatto è accaduto nella zona di boulevard Richard Lenoir. Secondo quanto si apprende da fonti francesi, quattro persone sarebbero rimaste ferite, due di loro in maniera grave: questi ultimi sarebbero due giornalisti che lavoravano presso l'agenzia di stampa Premières Lignes Television. L'autore dell'attacco, secondo alcune testimonianze raccolte dai media locali, sarebbe un uomo armato di machete, anche se altri testimoni parlano di una persona armata con un grosso coltello.

La notizia dell'attentato è stata confermata anche dal primo ministro transalpino, Jean Castex, che si è recato immediatamente sul posto dopo aver appreso la notizia.

Transennato l'intero quartiere della Bastiglia

Adesso l'intero quartiere della Bastiglia si trova transennato e le autorità governative hanno pregato i cittadini di non recarsi in zona. L'autore dell'attentato si è immediatamente dato alla fuga ma è stato comunque arrestato poco dopo dalla polizia insieme ad un seconda persona, forse suo complice. Un parigino ha raccontato a BFMTV di aver sentito delle grida e di aver notato, una volta affacciatosi alla finestra della propria abitazione, una donna che sanguinava dalla testa. Sul luogo del fatto di cronaca è giunta anche una squadra delle sezione anti terrorismo.

SkyTg24 informa che sul luogo dell'attentato è stato trovato anche un pacco sospetto: si temeva che quest'ultimo potesse contenere esplosivo, circostanza poi smentita dagli artificieri.

Blindati scuole e uffici pubblici

Nella zona dell'attentato sono stati blindati anche scuole e uffici pubblici: al momento non si hanno notizie di ulteriori vittime o feriti.

Come accennato in apertura, due delle persone ferite sarebbero in gravi condizioni, almeno così riferiscono i giornali francesi. L'ex sede di Charlie Hebdo si trova in rue Nicolas Appert. Le informazioni su quanto accaduto a Parigi si sono subito diffuse in tutta Europa e nel resto del mondo. Non è la prima volta che la capitale francese viene presa di mira dai terroristi.

Il 20 aprile 2017 un altro attentato ebbe luogo sugli Champs-Élysées, vicino l'arco di Trionfo. In quell'occasione a sparare fu un uomo di 39 anni che colpì a morte un poliziotto e ne ferì altri due. L'attacco fu rivendicato poco dopo dallo Stato Islamico (Isis). Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'attentato avvenuto oggi 25 settembre. Le indagini sono comunque ancora in corso e per adesso non ci sono rivendicazioni da parte di nessuna organizzazione. L'attentato odierno è avvenuto proprio nei giorni in cui è in corso il processo per l'attacco a Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, che andrà avanti fino al 10 novembre.