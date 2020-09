Per un'uscita con i suoi amici, Katrina Pidenn, una donna di 39 anni, di Daventry, nel Northamptonshire, in Regno Unito, è stata picchiata dal suo compagno ed è stata lasciata per tutta la notte in strada dopo l'aggressione, senza smartphone e senza le chiavi della propria abitazione. Il protagonista di queste violenze è il fidanzato della donna, Mitchell Liversedge, un ragazzo venticinquenne che, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ha agito perché accecato dalla gelosia per il fatto che la sua donna fosse uscita con degli amici. A far ingelosire l'uomo, inoltre, il fatto di essere uscita indossando una gonna che quest'ultimo considerava troppo corta.

Il racconto di Katrina Pidenn sulle violenze subite dal proprio fidanzato

Per questa ragione, nel momento in cui ha fatto rientro a casa, Katrina si è ritrovata di fronte alla rabbia del proprio ragazzo. Come raccontato dalla stessa vittima, che ha voluto fornire la propria testimonianza per essere di supporto a tutte le donne vittime di violenza, Mitchell le ha strappato i collant di dosso e ha cominciato a picchiarla, insultandola anche con parole molto pesanti. La trentanovenne ha spiegato di aver tentato di correre lungo la strada di casa, ma lui sarebbe riuscito a raggiungerla, a trascinarla di nuovo indietro e a trattenerla per tutta la notte, picchiandola per circa 40 minuti. Al termine delle violenze, però, l'uomo ha deciso di lasciare la ragazza in quelle condizioni per strada, sequestrandole il suo telefono e le sue chiavi per impedirle di rientrare in casa.

5 anni di carcere per l'autore di queste violenze

Per i fatti commessi, Mitchell Liversedge è stato subito posto agli arresti e condannato a 5 anni di reclusione. Subito dopo le violenze, la trentanovenne ha deciso di pubblicare le foto delle violenze subite, fotografando il suo viso ancora pieno di sangue e i lividi che il suo ex ragazzo le aveva provocato, ma anche l'abitazione praticamente distrutta.

Dai racconti della donna, la coppia si era conosciuta nel corso di una serata trascorsa fuori e si erano innamorati.

Erano innamorati, poco dopo lui aveva cominciato a usare violenza

Tuttavia, dopo poco tempo, l'uomo era cominciato a diventare geloso in maniera eccessiva della ragazza e aveva cominciato ad usare violenza.

La prima volta che aveva compiuto un comportamento di questo tipo, l'uomo aveva tentato di colpirla con un ferro e le aveva lanciato addosso una tazza, rassicurandola immediatamente che non sarebbe mai più successo. Invece gli strattoni, gli oggetti tirati addosso, si sono trasformati in schiaffi e calci.