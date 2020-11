Valentina Ferrari sta bene. La 36enne scomparsa da Livorno dopo un ricovero in ospedale è stata rintracciata. La notizia è stata diffusa dalla redazione di Chi l'ha visto, contattata nelle scorse ore dalla Procura della città toscana. Federica Sciarelli, nella puntata di mercoledì 18 novembre, aveva dato ampio spazio al caso di Cronaca Nera e rilanciato l'appello disperato del fratello Simone.

Valentina sta bene

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, la redazione di Chi l'ha visto, con un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato che Valentina Ferrari sta bene. La Procura di Livorno, da quanto si apprende, nelle scorse ore avrebbe precisato che il fratello Simone fosse preoccupato (al punto di lanciare un appello in tv) in quanto era in possesso di informazioni errate.

L'uomo aveva dichiarato di aver perso le tracce della sorella il 22 ottobre scorso. Quel giorno, da quanto ricostruito, dopo aver ricevuto diversi messaggi contenenti richieste d'aiuto, era andato in ospedale a Livorno a prendere la sorella, ma non l'aveva trovata in quanto era appena stata dimessa.

Al momento, non si sa cosa sia accaduto a Valentina, né perché in questi giorni non si sia messa in contatto con Simone o con i suoi cari. Ai microfoni di Federica Sciarelli, infatti, era intervenuto anche Gabriele, il fidanzato con il quale convive e che avrebbe dovuto sposare lo scorso 19 ottobre. Il matrimonio, come ha riportato Fanpage nei giorni scorsi, sarebbe saltato - nonostante in Comune fossero pronte tutte le carte - a causa del parere contrario di alcuni parenti.

La scomparsa di Valentina

La storia di Valentina Ferrari, ricostruita nel corso dell'ultima puntata del programma di Federica Sciarelli, è molto particolare e aveva lasciato più di un interrogativo aperto. La giovane, che fino al momento della presunta scomparsa, conviveva con il compagno Gabriele e con l'ex fidanzata di lui, Patrizia, infatti, viveva una relazione tormentata e costellata di litigi, anche violenti.

L'uomo, durante la diretta di mercoledì, aveva raccontato all'inviata Rai Veronica Briganti che Valentina era uscita intorno alla mezzanotte del 14 ottobre per comprare le sigarette e non era più rientrata. Poco dopo, la 36enne era stata ricoverata in seguito a una presunta aggressione messa in atto da ignoti.

Qualche giorno più tardi Valentina, dal suo letto di ospedale, aveva inviato, con un telefono non suo, un messaggio al fratello Simone che vive a Pisa. "Vieni a prendermi - gli ha scritto - ma non dire nulla a Gabriele". Il giovane, si era precipitato al nosocomio, ma della 36enne non c'era già più traccia. "Io e Valentina abbiamo avuto un'infanzia difficile – ha raccontato il fratello – e per questo motivo siamo sempre stati molto uniti, sostenendoci l'uno con l'altra. Anche se vuole stare lontana, spero solo di ritrovarla. Non sentirla mi fa stare malissimo".