Un giovane di 14 anni, nel pomeriggio di questo lunedì 30 novembre, è rimasto ferito in modo gravissimo in provincia di Reggio Calabria, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Il 14enne si è andato a scontrare contro un'autovettura mentre era in bicicletta. L'impatto tra i due mezzi è stato violento e purtroppo ad avere la peggio è stato il ragazzo, che è dopo essere tempestivamente soccorso dal personale sanitario è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine intervenute sul posto.

Un altro incidente si è verificato nella giornata di ieri, domenica 29 novembre, nella città di Reggio Calabria e un motociclista è rimasto ferito.

Reggio Calabria, grave incidente: 14enne gravissimo dopo scontro con auto

Non è stato ancora reso noto il nome del ragazzo di 14 anni che poche ore fa è rimasto coinvolto in un drammatico incidente verificatosi nel reggino, precisamente nel comune di Villa San Giovanni, in via Marina, all’altezza della chiesa di Pezzo.

Le notizie sono al momento molto frammentarie, ma sembra che il giovane stesse pedalando sulla sua bici, quando per cause ancora tutte in corso di chiarimento, si è andato a scontrare contro un'autovettura. Sul luogo si sono recati in modo tempestivo i sanitari del 118 che hanno subito prestato le prime cure del caso al 14enne. Il personale sanitario si è reso immediatamente conto che le sue condizioni di salute fossero gravi e per questo motivo l'hanno trasportato tramite un'ambulanza in codice rosso presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Da quel che si apprende il giovane ha riportato dei gravi traumi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo dell'incidente si sono recate inoltre le forze dell'ordine per poter fare chiarezza sulla dinamica di quanto si è verificato ed eventualmente stabilire le responsabilità.

In queste ore tutta la comunità di Villa San Giovanni è in ansia per le sorti del 14enne: sono tanti gli annunci di incoraggiamento e di preghiere che si stanno susseguendo sui social.

Un altro incidente stradale a Reggio Calabria

Un altro incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 29 novembre, nella città di Reggio Calabria, precisamente nella zona nord, sulla via Santa Caterina.

Da quanto emerso sono rimasti coinvolti un'autovettura e uno scooter.

A causa dell'impatto il conducente dello scooter è stato sbalzato sull'asfalto, rimanendo ferito. Alcuni passanti, notando l'accaduto, hanno chiamato i soccorsi del 118 che si sono recati sul posto e l'hanno trasportato in ospedale per tutte le cure del caso.