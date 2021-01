Gabry Ponte, dj italiano tra i più famosi in tutto il mondo, dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore. Ad annunciarlo è lo stesso artista che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che lo ritrae sorridente su un letto di ospedale. Ad accompagnare l'immagine una didascalia in cui Ponte spiega che dovrà sottoporsi a un intervento a causa di una malattia cardiaca congenita e degenerativa.

Gabry Ponte: 'Se non mi opero andrò incontro a delle complicazioni'

Nel suo messaggio il dj si rivolge direttamente ai propri fan, annunciando che dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica che si prospetta essere "un po' complicata".

Con tale intervento, come spiega l'artista, si cercherà di porre rimedio a quello che lui stesso definisce come un problema che lo insegue "ormai da tanti anni": per "ironia della sorte", Ponte afferma che il suo cuore "non va a tempo". Tale problematica si trova in una malformazione degenerativa congenita di una valvola cardiaca (definita dal dj come un "difetto di fabbrica").

Fino a questo momento l'artista ha convissuto con tale patologia, riuscendo a condurre una vita che lui stesso ha definito "normale". A dimostrazione di questo ci sono le numerose foto che lo ritraggono intento a praticare sport. Ora però i medici, che da anni lo tengono sotto controllo, hanno affermato che tale patologia è arrivata a uno stadio per il quale, senza un intervento chirurgico, l'uomo andrà incontro a delle complicazioni.

'Fatemi gli auguri e mandate energia positiva'

La convalescenza sarà per Gabry Ponte un momento di pausa e di calma, in cui l'artista cercherà di rimettersi nuovamente in forze in modo da riuscire a tornare più carico che mai quando potranno riprendere i concerti, quasi impossibili da svolgere a causa della pandemia da Covid-19. Infine il dj ha rivolto un appello diretto ai fan, chiedendo loro di mandargli auguri e tanta energia positiva per affrontare la situazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il post, pubblicato nella mattina di martedì 19 gennaio, conta al momento circa 80 mila mi piace e oltre 7 mila commenti. Tra questi, molti provengono anche dai fan internazionali. Cosa questa che non deve stupire visto la caratura dell'artista: Gabry Ponte, nel corso della sua carriera, ha venduto più di 15 milioni di dischi. La grande popolarità è arrivata in particolare negli anni '90, quando ha pubblicato, con il gruppo Eiffel 65, la hit Blue (Da be dee), entrata nella storia mondiale della musica dance.