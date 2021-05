"A noi da 17 anni, il cuore ce lo hanno strappato". Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ha dedicato un altro dolcissimo post alla figlia scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Proprio nelle scorse ore, come ha annunciato il programma di Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque, è arrivata ancora una nuova segnalazione secondo la quale, Denise potrebbe trovarsi addirittura in Ecuador. Del caso di Cronaca Nera, nelle scorse settimane, è tornata a occuparsi anche la procura di Marsala che, in seguito agli ultimi sviluppi, ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine.

Il post della mamma di Denise

Martedì 25 maggio era la Giornata internazionale dei bambini scomparsi e Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, sparita nel nulla all'età di quasi quattro anni, ha voluto sottolineare sulle sue pagine social che tutti quei minori di cui si son perse le tracce non appartengono semplicemente al Paese in cui sono nati, ma "al mondo intero". Poi, ha continuato: "Sono tutti nostri figli! Vanno cercati e non dimenticati".

Mamma Piera, non ha mai smesso di cercare la sua bambina e di lottare per lei. Denise Pipitone - ricordiamo - è scomparsa da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) nella tarda mattinata di mercoledì 1° settembre 2004: mentre giocava davanti casa della nonna materna, nel centro del paese, ha girato l'angolo ed è sparita per sempre.

Mamma Piera, come è sua abitudine, ha voluto scriverle con il compagno Pietro Pulizzi (papà naturale della bambina) un affettuoso post. "I figli - ha affermato - sono una parte di noi stessi, sono un pezzo di cuore per ogni genitore". "A noi - ha sottolineato - da 17 anni, il cuore ce lo hanno strappato". Poi, ha concluso ribadendo che non vuole vendetta, ma solo cercare e trovare Denise ed avere, per lei, "verità e giustizia".

La donna, durante una fiaccolata organizzata in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, ha ricordato che vuole solo ritrovare sua figlia. "Tutto il resto è marginale" ha precisato. Poi, in riferimento ai recenti sviluppi, fiduciosa ha dichiarato: "Facciamo lavorare la procura e attendiamo novità".

La segnalazione dall'Ecuador

Nelle scorse settimane, complice anche una controversa trasmissione tv russa, i media hanno riacceso l'attenzione sulla misteriosa scomparsa di Denise. Nelle ultime settimane si sono susseguiti colpi di scena e segnalazioni. L'ultima è arrivata solo poche ore fa dall'Ecuador.

Come spiegato da Barbara D'Urso, la giovane, che si chiamerebbe proprio Denise e, come lei, avrebbe vent'anni, vivrebbe nel paese sito lungo la costa occidentale del Sudamerica e assomiglierebbe in maniera impressionante alla bimba scomparsa 17 anni fa e alla sua mamma. Piera Maggio e il suo legale, l'avvocato Giacomo Frazzitta, sono già stati informati della cosa e avrebbero ricevuto diverse foto della giovane sudamericana di cui, però, si saprebbe ben poco.

"È una ragazza che vive molto lontano dalla Sicilia e dall'Italia - ha spiegato l'inviata Mediaset - in questo momento, però, non ci sono confini che tengano". Nelle prossime ore gli inquirenti, come è successo recentemente con la giovane di origine rom residente a Scalea, valuteranno se effettuare ulteriori accertamenti.