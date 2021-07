Sono giorni di grande apprensione e ansia per i genitori e i familiari di Antonella Viscuso, 23enne di Bagheria, popoloso comune alle porte di Palermo. La giovane, affetta da problemi psichici ed in cura per diverse patologie, è scomparsa giovedì 15 luglio. I suoi cari temono che si sia allontanata di casa per raggiungere qualcuno, forse un ragazzo, conosciuto online.

Secondo quanto riportano le varie testate locali e nazionali la ragazza si chiamerebbe Antonietta, ma nei post dei familiari la ragazza viene chiamata Antonella.

Antonella potrebbe essere con qualcuno conosciuto online

Stando a quanto ricostruito finora. Antonella si è allontanata dalla sua abitazione approfittando di un attimo di distrazione della madre Giusy, con la quale vive a Bagheria. La donna, al ritorno dalla spesa, aveva chiesto alla figlia di aiutarla a portare in casa alcune buste, lasciate momentaneamente sul pianerottolo. "Mi trovavo in un'altra stanza - ha ricordato la mamma ricostruendo gli attimi della scomparsa - quando l'ho chiamata, ma lei non m'ha risposto. Era già fuggita".

"Antonella ha problemi psichici – ha rivelato Giusy a Fanpage.it - Soffre di diverse patologie e prende regolarmente dei farmaci". "Più volte - ha aggiunto - ha tentato di far perdere le proprie tracce, allontanandosi": Solo due mesi fa, infatti, la 23enne è scomparsa per circa 24 ore, ma poi è stata ritrovata.

Stando a quanto raccontato dalla mamma, Antonella era spesso online e le piaceva intrattenere conversazioni con persone conosciute in rete. Per questo il suo timore è che sia scappata proprio per raggiungere qualcuno, magari un ragazzo, con il quale parlava su internet. "Quest'ipotesi - ha ammesso - mi preoccupa molto perché ora potrebbe trovarsi nelle mani di qualcuno che ha cattive intenzioni".

Si è portata via quasi tutte le sue cose

Quando i familiari di Antonella si sono accorti della scomparsa della 23enne si sono subito rivolti alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Ad oggi, però, della giovane siciliana non pare esservi traccia. "Dalla sua camera - ha sottolineato la madre - manca quasi tutto. Per noi, questo è il segno che possa esser andata via per raggiungere qualcuno che noi non conosciamo".

"Sapevo - ha continuato - che era solita cercare contatti online con sconosciuti e così, ad un certo punto avevo cominciato a controllare le sue conversazioni al fine di evitare che le accadessero cose brutte".

Mamma Giusy, precisando che la figlia era solita cancellare le sue chat, ha detto di non essere riuscita a risalire a nessun contatto in particolare. Dunque, non ha proprio idea di chi possa avere indotto la figlia a fuggire. Comunque, tutti i dispositivi in uso alla 23enne sono stati già consegnati ai carabinieri ed i tecnici dell'Arma, da quanto si apprende, starebbero già effettuando i primi accertamenti.

L'appello della mamma di Antonella

I familiari di Antonella, in questi giorni, hanno lanciato appelli nella speranza di poter riabbracciare al più presto la giovane.

"Antonella - ha scritto Giusy su Facebook - sono la tua mamma e, te lo chiedo nel nome di Gesù, ritorna a casa". Chiunque abbia notizia sulla 23enne di Bagheria può contattare direttamente la famiglia oppure i carabinieri del centro palermitano.

Antonella, da quanto si è appreso, ha una sorella gemella e una famiglia numerosa. Tuttavia, a parte che con i componenti del nucleo parentale e con le persone conosciute in rete, aveva pochissimi contatti con il mondo esterno. Infatti, stando al racconto della mamma, non usciva con gli amici e aveva contatti blandi con alcuni suoi ex compagni di classe, che però non frequentava personalmente.

"Il suo mondo - ha concluso la madre - era all'interno famiglia, ma io provavo a darle i suoi spazi commissionandole delle compere. Sapevo che voleva la sua indipendenza e io, per quanto potevo, cercavo di esserle di supporto".