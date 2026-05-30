Un volo Ryanair partito dall’Aeroporto di Crotone e diretto a Torino ha accumulato quasi sei ore di ritardo, tra problemi tecnici e informazioni insufficienti ai viaggiatori. I passeggeri, costretti a scendere dall’aereo e a rimanere in attesa, hanno subito stress e disagi significativi. A dare notizia è Rimborso al volo, società specializzata in assistenza ai passeggeri. Una situazione complicata quella vissuta dall'aeroporto della città di Pitagora che risulta già scarsamente collegato con le altre città.

Ritardo Ryanair FR8771: cronaca del disservizio

Il volo della compagnia Ryanair, il FR8771, avrebbe dovuto decollare alle 13:25 dello scorso 28 maggio dall’aeroporto Pitagora a Sant’Anna di Crotone, ma un problema tecnico ha costretto i passeggeri a scendere dall’aereo. Solo alle ore 19:10 il velivolo è decollato, raggiungendo Torino alle 21:05, con 5 ore e 45 minuti di ritardo. Durante l’attesa, le informazioni fornite dalla compagnia sono state scarse. Una situazione che ha creato non poco disagi ai passeggeri che hanno dovuto rivedere i loro programmi.

Diritti dei passeggeri e obblighi di Ryanair

In caso di ritardo prolungato o cancellazione, la compagnia aerea deve garantire pasti, bevande, trasferimenti e pernottamenti se necessari.

Le spese sostenute dai passeggeri per tali servizi devono essere rimborsate, purché documentate. Per ritardi superiori a tre ore, scatta la compensazione pecuniaria: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre i 3.500 km. Conservare ricevute e documentazione è fondamentale per attivare la richiesta di risarcimento.

Crotone, Aeroporto in declino

Negli ultimi mesi lo scalo crotonese è stato al centro del dibattito locale. Recentemente la Regione Calabria ha annunciato per la stagione invernale l'introduzione della tratta, Ryanair, Crotone-Malpensa. Allo stesso tempo lo scalo ha perso il volo da e per Dusseldorf, una delle tratte per Bologna (della domenica) e il volo per Treviso. Esistono inoltre concrete possibilità che il volo per Roma, garantito al momento dalla compagnia SkyAlps, possa essere ben presto cessato.