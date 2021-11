Il mondo della tv e dello sport piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi, uno dei suoi giornalisti più popolari.

La sua lunga e fortunata carriera lo ha visto nei panni di telecronista, giornalista e conduttore televisivo, dopo che in gioventù era stato canottiere.

Noto anche come "Bisteccone", soprannome affibbiatogli dal collega giornalista Gilberto Evangelisti per via della sua corporatura possente, era nato a Roma il 18 maggio 1946

Vita e carriera di Giampiero Galeazzi

Dopo una laurea in Economia e qualche mese passato a lavorare nell’ufficio Marketing della Fiat a Torino, Galeazzi diventò canottiere professionista, vincendo il campionato italiano nel 1967 e 1968 e partecipando poi alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968.

Fu successivamente assunto in RAI come giornalista sportivo, prima in radio, dove ottenne l’incarico di inviato alle Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera, per poi passare in televisione come conduttore del telegiornale sportivo e di trasmissioni come la Domenica Sportiva e come curatore di Mercoledì Sport. Negli anni ottanta divenne inviato della Domenica Sportiva per la serie A di calcio.

Dal 1992 al 1999 fu poi conduttore di 90° minuto, dove diventerà poi opinionista qualche anno più tardi, mentre nel 1996 fu nel cast del 46º Festival di Sanremo a fianco di Pippo Baudo. In quello stesso anno lavorò come doppiatore del personaggio antagonista nel film Space Jam.

Storiche sono le sue interviste a bordo campo per il calcio, così come le telecronache per le medaglie d'oro alle Olimpiadi dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000 e, in ambito extra-sportivo, la sua partecipazione come cronista nel 1986 all’incontro fra Gorbačëv e Reagan a Reykjavík.

L'ultima apparizione tv e la morte

Giampiero Galeazzi, che combatteva con una lunga malattia, lascia la moglie Laura e i figli Susanna e Gianluca: entrambi hanno seguito le orme del padre e lavorano attualmente come giornalisti in tv.

Fu in occasione della sua ultima apparizione televisiva nel gennaio del 2019, davanti all’amica e collega Mara Venier nello studio di Domenica In, che Galeazzi aveva confessato di soffrire di una grave forma di diabete, una “malattia micidiale” come lui stesso l’aveva definita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La rivelazione era avvenuta dopo che i fan si erano mostrati preoccupati per le sue condizioni di salute: poco tempo prima era infatti apparso in pubblico in sedia a rotelle e visibilmente provato.

I messaggi di cordoglio a Giampiero Galeazzi

"Papà ora è felice, è in barca, sta remando nel suo Tevere". Tra gli addii più toccanti al celebre volto televisivo che sono stati lanciati in rete in queste ore, proprio quello della figlia Susanna, che affida a un post di Facebook il proprio commovente messaggio e ringraziando tutti per l’affetto dimostrato.

Cordoglio anche da parte della conduttrice Mara Venier, da decenni amica di Galeazzi.

A questi si aggiungono i tanti messaggi di persone del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, come quelli della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e di Claudio Lotito, presidente della Lazio, di cui Galeazzi era tifoso.