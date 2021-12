Led Zeppelin in lutto. Il mondo della musica dice addio a un celebre tour manager: nelle ultime ore infatti è venuto a mancare Richard Cole, che tra il 1968 e il 1979 ha lavorato con la storica rock band britannica. Al momento non sono state specificate le cause del decesso.

A dare la notizia è stato il biografo della band di Robert Plant e Jimmy Page ed è stata confermata anche da un sito specializzato sul gruppo inglese. Cole, che viveva nel cuore di Londra, soffriva di problemi di salute già da qualche tempo.

Addio al tour manager dei Led Zeppelin

Il mondo della musica dice addio a Richard Cole. Lo storico tour manager dei Led Zeppelin è venuto a mancare all'età di 75 anni per cause che ancora non sono state specificate. La notizia è stata data da Dave Lewis, biografo della band ed ha trovato anche altre conferme, inclusa quella di Pamela Des Barres, conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere stata la regina delle groupie a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

La notizia è stata anche confermata da LedZepNews che cita come fonte l'amministratore della Richard Cole Appreciation Society. L'ex manager soffriva da tempo di problemi di salute e negli ultimi anni si era trasferito a Kensington, nel cuore di Londra.

Cole ha iniziato la sua carriera nella seconda metà degli anni Sessanta, lavorando come tour manager a gruppi del calibro di Who e Vanilla Fudge. Grazie a Peter Grant, manager dei Led Zeppelin, ha iniziato a lavorare con la band di Jimmy Page fino a pochi mesi prima dello scioglimento nel 1980, a seguito della tragica scomparsa del batterista John Bonham.

La carriera di Richard Cole

Nato a Londra nel 1946, Richard Cole ha iniziato la sua carriera come tour manager, prima per gli Who e poi per i Vanilla Fudge. Per seguire quest'ultima band ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti nel 1967. Poi, grazie alla conoscenza del manager Peter Grant, che in passato aveva già lavorato con gli Yardbirds, aveva appunto iniziato la sua avventura con i Led Zeppelin, organizzando e gestendo i loro concerti e music festival.

Fidato collaboratore della band, Cole ha contribuito a diffondere nel tempo moltissimi aneddoti sul gruppo britannico, anche in merito ai loro eccessi. I suoi atteggiamenti sopra le righe gli sono "costati cari" nel tempo. Il licenziamento infatti viene deciso nel 1979, poco prima dell'ultimo tour della band del 1980. Di lì a poco avvenne la fine dei Led Zeppelin, con la tragica morte del batterista John Bonham, avvenuta nel mese di settembre 1980.

Dopo i Led Zeppelin

Dopo essere stato licenziato dalla band Cole venne convinto a trasferirsi in Italia per disintossicarsi. La sfortuna vuole che abbia messo piede in Italia proprio il giorno dell'attentato alla stazione di Bologna, il 2 agosto. E così, per una serie di eventi sfortunati, viene scambiato come terrorista e arrestato e trasferito temporaneamente poi a Roma, nel carcere di Rebibbia.

Ed è qui che apprende la notizia della scomparsa di John Bonham,

Dopo aver collaborato coi Led Zeppelin comunque ha continuato a lavorare come tour manager, restando sempre legato a nomi molto importanti della scena musicale internazionale. Ha collaborato infatti con Eric Clapton, Black Sabbath, Gipsy Kings e Ozzy Osbourne.

Ha avuto nel tempo anche qualche grana con i musicisti degli Zeppelin, fornendo testimonianze in merito ad avventure piuttosto bizzarre capitate agli artisti per cui lavorava. Negli anni Duemila comunque i rapporti col gruppo sono tornati buoni e nel 2007 viene invitato al concerto di Londra, ultima volta in cui gli Zeppelin si sono esibiti dal vivo.