A Latina un uomo di 44 anni ha ucciso la suocera di 70 anni dopo una violenta aggressione. L'uomo, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti, è indagato per le lesioni gravissime nei confronti della suocera, che è venuta a mancare in ospedale nella tarda serata di ieri. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della vittima, che ha trovato la madre agonizzante all'interno dell'appartamento alla periferia del capoluogo pontino.

Uccide la suocera a Latina

Un 44enne, pregiudicato, è stato arrestato per l'omicidio della suocera a Latina. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione lo scorso venerdì l'uomo ha aggredito la donna in casa e in seguito la signora sarebbe caduta a terra, riportando ferite molto gravi.

A chiamare i soccorsi però ci ha pensato la compagna dell'uomo, che è rientrata nell'appartamento solamente alcune ore dopo e ha trovato la madre in fin di vita agonizzante, che è deceduta poche ore dopo in ospedale. La vittima, 70 anni di età, era la titolare di un bar al lido di Latina dove lavorava anche il genero sospettato dell'omicidio.

La scoperta della figlia

L'uomo, un 44enne originario della Sicilia, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti da parte degli inquirenti, avrebbe percosso la donna. I motivi dell'aggressione non sono stati ancora chiariti. La donna è caduta rovinosamente a terra, e la caduta potrebbe essere stata fatale. La caduta infatti potrebbe aver causato un vasto ematoma celebrale, su cui i medici hanno cercato di intervenire con un intervento chirurgico.

I fatti si sarebbero svolto nell'appartamento situato alla periferia del capoluogo, dopo abitava la vittima. A dare l'allarme è stata la figlia, rientrata in casa nel pomeriggio: ha trovato la madre a terra con chiari segni di trauma cranico. In casa era presente anche il compagno, che non avrebbe dato spiegazioni in merito al ferimento della donna.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

La donna è stata soccorso e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. I medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico al fine di rimuoverle un vasto ematoma celebrale. Ma nonostante ciò, l'anziana signora non ce l'ha fatta ed è deceduta poco dopo. Gli agenti, che nel frattempo si erano recati nell'appartamento, hanno subito la dura reazione dell'uomo, il quale si sarebbe anche rifiutato di indossare la mascherina contro il Covid.

In seguito a ciò l'uomo è stato portato dagli agenti in Questura.

Secondo le prime indagini sull'uomo di 44 anni emergono indizi gravissimi di colpevolezza: sarebbe stato proprio lui a percuotere la donna, per motivi ancora non chiari, sino a farla cadere per terra. La caduta sarebbe stata fatale per la suocera.

Ora la Procura della Repubblica di Latina sta coordinando le indagini per fare piena luce su questa vicenda di Cronaca Nera. L'uomo al momento è in stato d'arresto e risulta a disposizione dell'autorità giudiziaria.