Svolta nel caso della scomparsa di Carmine D'Errico, pensionato 65enne sparito da Cusano Milanino, a nord di Milano, il 30 dicembre scorso. L'uomo è uscito di casa dicendo che sarebbe andato a prendersi una pizza, ma non ci ha più fatto ritorno. Nei giorni scorsi la procura ha aperto un fascicolo, ancora a carico di ignoti, per omicidio. Ad accendere i riflettori sul caso di cronaca è stata la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda tutti i mercoledì sera su Rai 3.

'Vado a prendere una pizza'

Mercoledì 26 gennaio Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio alla misteriosa scomparsa di Carmine D'Errico e ha ricostruito con precisione la sparizione.

L'uomo, pensionato, vive con il figlio Lorenzo, ma i loro rapporti - come ha ammesso lo stesso giovane - sono piuttosto freddi e distaccati. "Eravamo - ha detto ai microfoni Rai - come due separati in casa".

Secondo quanto ricostruito giovedì 30 dicembre, intorno all'ora di cena, Carmine sarebbe uscito dall'abitazione di via Libertà. Per le scale ha incrociato proprio il figlio, che stava trascorrendo la serata in mansarda, a giocare a biliardo con alcuni amici. "Vado a prendere una pizza" gli ha comunicato. Da quel momento, però, il 65enne è come se fosse svanito nel nulla.

Si indaga per omicidio

Lorenzo non ha idea se il padre sia veramente andato a prendersi qualcosa da mangiare, per poi rincasare e uscire nuovamente.

Quella sera, quando è rientrato, vedendo la porta della stanza da letto chiusa, con all'esterno della stanza il cartone della pizza, ha semplicemente pensato che il genitore dormisse.

La denuncia di scomparsa è stata presentata solo diversi giorni più tardi, il 4 gennaio. Carmine, infatti, aveva in programma di raggiungere alcuni amici a Sant’Angelo Lodigiano e Lorenzo.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno seguendo le indagini e in un primo momento, hanno ipotizzato un allontanamento volontario. Dall'appartamento, infatti, mancano pigiama, ciabatte e spazzolino da denti. A metà gennaio però, in seguito all'emergere di una serie di nuovi elementi, si è deciso di aprire un fascicolo per omicidio.

L'auto di D'Errico è stata ritrovata a circa 400 metri dall'abitazione e, durante l'attività investigativa, gli inquirenti hanno accertato che da una cassetta di sicurezza, custodita nell'appartamento, mancavano 2.500 euro e alcuni buoni postali. Nel box, invece, è stata rinvenuta da Lorenzo una pistola con 50 colpi. Il giovane ha dichiarato di non aver mai visto prima quell'arma. Tuttavia, non è escluso che sia di proprietà.

Carmine D'Errico è stato definito dagli amici come una persona molto tranquilla, le sue uniche passioni erano un acquario e un pappagallo che viveva con lui. Pare che il figlio, nei giorni scorsi, abbia deciso di affidare l'animale a uno zio, mentre avrebbe già smontato l'acquario per regalarlo a un amico.